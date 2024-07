Concurso federal vai oferecer 220 vagas na Agência Nacional de Mineração

“A demanda da ANM foi colocada em pauta pelo MME desde o início do governo e que os avanços conquistados são fruto de muito trabalho e reestruturação orçamentária”, cita a nota conjunta.

A criação da ANM ocorreu com a publicação, em 28 de novembro de 2018, do Decreto nº 9.587. A agência substituiu o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que por 84 anos fez a gestão dos bens minerais do Brasil.