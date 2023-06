Dono do Brooklyn Nets e investidor de blockchain: conheça Joseph Tsai, novo presidente do Alibaba

Joseph Tsai, atual vice-presidente executivo do Alibaba, substituirá Daniel Zhang como presidente do conselho. Zhang se concentrará, agora, nas ofertas de inteligência em nuvem da empresa. Eddie Wu, outro co-fundador do Alibaba responsável pelos negócios de comércio eletrônico Taobao e Tmall, assumirá o cargo de CEO.

Nascido em Taiwan e educado nos Estados Unidos, Tsai, de 59 anos, é um aliado de longa data do co-fundador do Alibaba, Jack Ma. Como proprietário de um império esportivo nos Estados Unidos, investidor em tecnologia blockchain e importante ator no mercado imobiliário comercial de Manhattan, ele é conhecido em Wall Street, mas suas conexões americanas são raras entre os líderes empresariais chineses.

No papel de presidente, Tsai é “exatamente o que uma organização tão grande e com aspirações internacionais como o Alibaba precisa”, disse Brian Wong, ex-funcionário do Alibaba e ex-assistente especial de Ma, em uma entrevista à Bloomberg TV.

“Ele está em uma posição muito boa, dadas sua formação e habilidades, para desempenhar esse papel e realmente ajudar na ponte da empresa chinesa com o mundo, e vice-versa”, afirmou.

Tsai se mudou para os Estados Unidos na adolescência para estudar na Lawrenceville School, uma prestigiosa escola particular em Nova Jersey, onde jogou lacrosse e futebol americano. Em seguida, estudou economia e estudos asiáticos na Universidade Yale, onde obteve seus diplomas de graduação e direito.

Após se formar, trabalhou como associado de impostos no escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, em Nova York, e posteriormente ingressou na empresa de aquisições Rosecliff como consultor jurídico. Mais tarde, mudou-se para Hong Kong como gerente de investimentos em private equity para a Investor AB, o principal veículo de investimento da família Wallenberg da Suécia.

Tsai entende intimamente o negócio do Alibaba. Os dois foram apresentados por um amigo, e Tsai estava ao lado de Ma no início do Alibaba, em 1999. Inicialmente, Tsai trabalhava por um salário de US$ 50 por mês, muito distante dos US$ 700 mil que ganhava na Investor AB. Posteriormente, atuou como diretor financeiro do Alibaba até 2013 e tornou-se vice-presidente executivo naquele mesmo ano.

Esportes

Nos Estados Unidos, Tsai é mais conhecido como proprietário do Brooklyn Nets. Ele comprou 49% da equipe da NBA em 2017 e adquiriu a parte restante, bem como a arena Barclays Center, em 2019, por US$ 3,5 bilhões.

Além disso, é dono do New York Liberty, uma equipe profissional de basquete feminino, e do time de lacrosse masculino San Diego Seals. Sua compra dos Seals em 2017 representou a expansão da National Lacrosse League para San Diego. Tsai também investiu no mundo dos e-sports, adquirindo uma participação minoritária na franquia de jogos competitivos G2 Esports em 2019.

Moedas digitais

Elevar Tsai ao cargo de presidente coloca uma face amigável para a criptomoeda, já que ele tem sido um apoiador de longa data de ativos digitais.

Tsai tuitou “Eu gosto de criptomoedas” no final de 2021 e fez diversos investimentos em ativos digitais ao longo dos anos. Seu escritório familiar, Blue Pool Capital, foi um dos apoiadores da FTX, conforme relatado pelo South China Morning Post, citando registros judiciais. O Blue Pool também investiu na Polygon, a plataforma que suporta o token digital de mesmo nome.

As atividades de Bitcoin e outras criptomoedas ainda são amplamente ilegais na China, mas Hong Kong recentemente começou a atrair empresas de criptomoedas, à medida que os reguladores dos EUA reprimiram a indústria após uma série de colapsos de destaque no ano passado.

Os analistas, em geral, aplaudiram as mudanças de gestão, mas as ações do Alibaba negociadas nos EUA caíram 4,7% durante a manhã em Nova York, já que alguns argumentaram que os investidores querem ver crescimento primeiro.

Fawne Jiang e Long Lin, da Benchmark, escreveram que “acreditam que a tomada de posse de Joe como presidente deve ajudar a aumentar a confiança dos investidores”./WP Bloomberg