Americanas escolhe novo presidente para o lugar de Sergio Rial

O conselho de administração da Americanas aprovou nesta quarta-feira a eleição de Leonardo Coelho Pereira para o cargo de diretor presidente, com início imediato do mandato. Com a eleição de Pereira, João Guerra, que ocupava o posto interinamente, voltará a atuar como diretor de Recursos Humanos (não estatutário) da companhia.

O presidente anterior, Sergio Rial, ficou no cargo oficialmente por apenas 10 dias. No início de janeiro, ele divulgou que a companhia apresentava inconsistências contábeis que chegariam a R$ 20 bilhões (a dívida declarada da empresa atualmente ultrapassa os R$ 40 bilhões) e deixou o cargo.

Na reunião de ontem, o conselho também aprovou a eleição de Antonio Luiz Pizarro Manso para o cargo de membro do Comitê Independente, em substituição à Vanessa Claro Lopes, que renunciou o cargo, criado há cerca de um mês, em 11 de janeiro de 2023.

Pereira atuou como sócio na Alvarez & Marsal desde 2011, na área de Reestruturação, com passagens relevantes em vários segmentos econômicos, como varejo, sportainment, agro, Oil&Gas, construção e energia.

Antes disso, atuou por mais de dez anos em posições “C-Level” (CEO e CFO) em multinacionais, tanto no Brasil como na Alemanha, Itália, Chile, Argentina e Uruguai.