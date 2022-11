Contas do governo fecham no azul em R$ 30,8 bi em outubro e secretário promete liberar Orçamento

Publicidade

BRASÍLIA - As contas do governo fecharam no azul em R$ 30,8 bilhões em outubro. O resultado - que reúne Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central – foi o melhor desempenho para o mês desde 2016, quando houve superávit de R$ 55,104 bilhões.

O secretário do Tesouro, Paulo Valle, prometeu que o governo vai reavaliar os bloqueios no Orçamento até o fim do ano e deve liberar “recursos empoçados”. Na semana passada, o Ministério da Economia cortou mais R$ 5,7 bilhões, elevando o bloqueio total no ano a R$ 15,4 bilhões. Órgãos reclamaram que os cortes afetam serviços públicos, como a confecção de passaportes e a manutenção de universidades.

O superávit (quando o governo arrecada mais do que gasta com despesas, sem considerar o pagamento dos juros da dívida) do mês passado foi maior que a maioria das expectativas do mercado financeiro, que apontava para um superávit de R$ 28 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast.

Em valores corrigidos pela inflação, o resultado divulgado nesta terça-feira é o terceiro melhor para meses de outubro desde 1997, quanto teve início a série histórica. No mês passado, as receitas tiveram alta real de 2,8% em relação a igual mês do ano passado. Já as despesas subiram 3,1% em outubro, já descontada a inflação.

No acumulado do ano, o resultado primário registrou superávit de R$ 64,437 bilhões, o melhor resultado desde 2012. Valle lembrou que o Ministério da Economia prometeu entregar superávit primário neste ano. “A estimativa oficial é de superávit de R$ 23,361 bilhões, mas dissemos que poderia chegar a R$ 40 bilhões e já estamos em R$ 64 bilhões”, disse. Se confirmada a estimativa, será interrompida uma trajetória de oito anos com as contas no vermelho.

“Os analistas estão esperando o primeiro resultado primário positivo no Governo Central, do ponto de vista contábil, desde 2013. Isso é bem significativo dado que temos ainda um desafio na casa de 1,5% a 2% do PIB para tornar a dívida pública sustentável. Em 2016, esse desafio era por volta de 5,0% do PIB”, afirma o economista-chefe da AZ Quest, Alexandre Manoel.

Segundo ele, esse desafio foi reduzido com um esforço de consolidação fiscal e que, caso esse movimento continue, pode-se ter um resultado nos próximos dois a três anos que torne a dívida pública sustentável. “Apesar de todas as contas que têm que ser pagas à frente, nossa relação com a dívida/PIB melhorou nos últimos anos. Temos uma relação em que a dívida está acima dos pares emergentes, mas nos últimos anos essa distância vem diminuindo.”

O economista pondera que esse prospecto depende das decisões tomadas pelo governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, a começar pelo tamanho da PEC de Transição, que pede uma licença de gastos extras ao teto de gastos no ano que vem. De acordo com os cálculos de Manoel, uma licença na casa de R$ 70 bilhões a R$ 80 bilhões em 2023, por exemplo, possibilitaria um resultado primário em torno de zero no ano que vem. “Essa seria uma definição ótima, cumprindo as promessas de campanha”, acrescenta. A PEC foi protocolada, no entanto, permitindo ao novo governo ter gastos extras ao teto de R$ 198 bilhões, mas a expectativa é que o valor caia na tramitação do texto no Congresso. / COLABOROU MARIANNA GUALTER