Contas do governo fecham no azul em R$ 19,3 bi em julho, melhor resultado para o mês desde 2011

BRASÍLIA - As contas do governo fecharam no azul em julho em R$ 19,3 bilhões, informou nesta terça-feira, 30, a Secretaria do Tesouro Nacional.

Considerando valores corrigidos pela inflação, o saldo - que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central – foi o melhor desempenho para o mês desde 2011, quando houve superávit de R$ 21,412 bilhões.

Já em termos nominais, o resultado foi o melhor da série histórica, iniciada em 1997. Em julho de 2021, o resultado havia sido negativo em R$ 19,520 bilhões. O superávit primário é registrado quando as receitas do governo superam as despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública.

Em julho, as receitas tiveram alta real de 8,7% em relação ao mesmo mês do ano passado Foto: Fabio Motta/Estadão

O resultado foi maior que as expectativas do mercado financeiro, que aposta em saldo positivo de R$ 17,6 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast junto a 19 instituições financeiras.

No acumulado dos primeiros sete meses do ano, o Governo Central registrou superávit de R$ 73,088 bilhões, o melhor resultado desde 2012, considerando valores corrigidos pelo IPCA. Já em termos nominais, também foi recorde na série histórica. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo exatamente em R$ 73,088 bilhões.

Em julho, as receitas tiveram alta real de 8,7% em relação a igual mês do ano passado. No acumulado do ano, houve alta de 15,1%. Já as despesas caíram 17,9% em julho, já descontada a inflação. No acumulado de 2022, a variação foi negativa em 1,9%.

Continua após a publicidade

Em 12 meses até julho, o Governo Central apresenta um superávit de R$ 115,6 bilhões - equivalente a 1,38% do PIB. A meta fiscal para este ano admite um déficit de até R$ 170,5 bilhões, mas a equipe econômica espera fechar o ano com um rombo de R$ 59,354 bilhões, conforme projeção divulgada no último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas.

Pedaladas nos precatórios

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afirmou que o resultado de julho foi significativo diante da decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de adiar de julho para a agosto o pagamento de R$ 25 bilhões em precatórios, dívidas judiciais que a União é obrigada a pagar.

“O resultado primário de julho é maior pelo não pagamento de precatórios. Mesmo com adiamento de precatórios, o resultado é bastante positivo. Estamos com forte possibilidade de termos superávit no Governo Central em 2022″, disse Valle.

Além disso, o secretário do Tesouro afirmou que o aumento generalizado de receitas em 2022 também beneficiou os Estados. Segundo ele, os entes da federação estão com o caixa reforçado e não devem sofrer com a desoneração do ICMS.

O governo tentou jogar parte da conta da redução nas bombas para os governadores, mas sete Estados já conseguiram no Supremo Tribunal Federal (STF) liminares que obrigam a União a ressarcir mês a mês a perda de arrecadação no tributo estadual. As medidas cautelares já beneficiam São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Acre. Com essa jurisprudência, a Economia já começa a ver como perdidas outras ações semelhantes no Supremo.

A redução das alíquotas do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações - com a fixação de um teto entre 17% e 18% - foi aprovada pelo Congresso por meio da Lei Complementar 194, que entrou em vigor no dia 23 de junho. Pela lei, no entanto, o governo federal é obrigado a compensar os Estados quando a perda de receita com o tributo ultrapassar o porcentual de 5%, na comparação com a receita registrada em 2021.

Continua após a publicidade

Essa compensação vem por meio de descontos nas parcelas das dívidas estaduais com o Tesouro. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados (Comsefaz) estima que as perdas até o fim do ano chegarão a R$ 48 bilhões, mas, como nem todos os Estados têm dívidas com a União, parte desses valores deverá ser paga via Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) - os chamados royalties da mineração - no exercício de 2023.