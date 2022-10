Contas do governo têm superávit de R$ 10,9 bi em setembro, melhor resultado para o mês em 12 anos

Publicidade

BRASÍLIA - As contas do governo fecharam no azul em setembro. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou positiva em R$ 10,954 bilhões.

O saldo – que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central – foi o melhor desempenho para o mês desde 2004, quando houve superávit de R$ 12,746 bilhões. Ou seja, é o melhor resultado em 12 anos.

O superávit do mês passado foi menor que as expectativas do mercado financeiro, cuja mediana apontava um saldo positivo de R$ 11,700 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast junto a 17 instituições financeiras.

No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o governo central registrou superávit de R$ 33,775 bilhões, o melhor resultado desde 2013. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$ 81,568 bilhões.

Em setembro, as receitas tiveram alta real de 9,3% em relação a igual mês do ano passado. No acumulado do ano, houve alta de 13,9%. Já as despesas caíram 1,1%, já descontada a inflação. No acumulado de 2022, a variação foi positiva em 2,2%.

Contas do Governo Central ficaram positivas em R$ 10,9 bilhões em maio Foto: Marcos Santos / USP

Em 12 meses até setembro, o governo central apresenta um superávit de R$ 84,9 bilhões - equivalente a 1,01% do PIB. A meta fiscal para este ano admite um déficit de até R$ 170,5 bilhões nas contas do Governo Central, mas a equipe econômica espera fechar o ano com um superávit de R$ 13,5 bilhões, conforme projeção divulgada no último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas. Se confirmado, será interrompida uma trajetória de oito anos com as contas no vermelho.

Dividendos

O governo contou com o pagamento de dividendos da Petrobras para fechar as contas no azul em setembro. No mês passado, a União recebeu R$ 12,6 bilhões da estatal, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira, 27.

No total, foram pagos R$ 13,3 bilhões em dividendos por estatais em setembro. No ano, o pagamento de dividendos soma 78,7 bilhões, um valor 54,6 bilhões maior do que no mesmo período do ano passado. Em 2022, a arrecadação com dividendos pode superar R$ 100 bilhões, segundo expectativa da equipe econômica.