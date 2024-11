Contenção será de R$ 30 bi em 2025 e de R$ 40 bi em 2026, diz líder do governo na Câmara

Ele afirmou que o Congresso deverá votar ainda este ano uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e com medidas de ajuste nas despesas. Já as medidas que tratam da reforma da renda ficam para discussão no ano que vem.

O líder do PT na Câmara, deputado Odair Cunha (MG), reiterou que a reforma da renda é ponto central, mas não será votada este ano. A PEC que será enviada tratará dos ajustes de gastos e o projeto de lei abordará as medidas referentes à tributação, segundo ele.