Copa inspira a busca de consensos

A Copa do Mundo do Catar tem sido rica em lições. A competição pacífica entre países com diferentes regimes políticos e econômicos, registra manifestações, opiniões e posicionamentos fortes ao longo do torneio. O evento demonstra à perfeição que a natureza humana está talhada para a convivência entre os diferentes a fim de construir pilares civilizatórios.

Assim como se quer a vitória da própria seleção, também se protesta a favor da diversidade e dos direitos humanos, o que inclui a participação direta de algumas seleções e chancelarias, compondo um cenário esportivo em primeiro plano que está enquadrado num mosaico abrangente de propósitos e significados universais.

Em meio à emoção que o futebol desperta, o congraçamento espontâneo entre os povos nos ensina que a métrica da evolução tem três dimensões: conviver, compartilhar e convergir.

O clima é de festa e inclusão. Entre as bandeiras presentes, prevalecem as que trazem mensagem de paz e fraternidade. É uma mensagem poderosa deste que é o evento esportivo de maior impacto global, com 4 bilhões de pessoas acompanhando pela TV e outras plataformas.

Copa do Catar nos inspira a imaginar um Brasil que coloca os pontos que nos unem acima dos que nos desunem

Trabalhos acadêmicos mostram que competições de magnitude universal, assim como também os Jogos Olímpicos, contribuem para reduzir tensões e elevar sentimentos de pertencimento e orgulho nas populações. A hora do jogo é também o que define o sentimento patriótico, aquela união que não se explica, se sente. Começa na infância, segue no colégio e avança para a vida adulta. Continua por toda a jornada existencial, não importa o endereço de residência ou de local de trabalho. Divergências são deixadas de lado em nome do ideal maior da vitória ou solidariedade na derrota pertencente a todos. As equipes representam esse conjunto, buscam o mesmo objetivo e despertam sem exceções orgulho e admiração pelas cores da sua bandeira e o canto do hino nacional.

A paz e a democracia devem ser a essência do patriotismo. A seleção brasileira de futebol é uma das melhores do mundo. Para estender essa excelência para a economia, podemos replicar alguns princípios. Um deles diz que a vitória é resultado da dedicação de um time inteiro, não de um único jogador. Assim é em relação ao que vivenciamos hoje, às vésperas de decisões importantes no Congresso, no governo e na sociedade.

A Copa do Catar nos inspira a imaginar um Brasil que coloca os pontos que nos unem acima dos que nos desunem, na busca de um pragmatismo do consenso possível. E assim colocar o País na rota do crescimento sustentado. É a única alternativa para a avançar na redução da desigualdade.