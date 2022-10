Copel compra complexos de geração eólica da EDP por R$ 1,8 bilhão

Continua após a publicidade

A paranaense Copel anunciou que adquiriu os complexos eólicos Santa Rosa & Mundo Novo (SRMN) e Aventura, detidos atualmente pela EDP Renováveis, por R$ 1,8 bilhão. A transação está sujeita a aprovações regulatórias, entre elas a do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Os empreendimentos totalizam 260,4 MW de capacidade instalada. De acordo com comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a aquisição faz parte da estratégia da companhia de crescimento em energia renovável, de ampliação da diversificação da matriz de geração e está totalmente aderente à sua política de investimentos.

Plantas de energia renovável, como a eólica, poderiam ser beneficiadas com a precificação do carbono

Os complexos eólicos compreendem nove parques eólicos em operação, localizados nos municípios de Touros e São Tomé, no Rio Grande do Norte, Estado visto como uma das melhores regiões do mundo para a geração de energia pelo vento.

Com a aquisição, a capacidade instalada de geração eólica da Copel vai crescer em 28%, com a fonte passando a representar 17% do portfólio do grupo.