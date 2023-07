Copel lança oferta de ações sem aval do TCU para outorga e com alerta de risco de cancelamento

Ainda sem a aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU), a Companhia Paranaense de Energia (Copel) colocou nesta terça-feira, 25, sua oferta de ações na rua, para privatizar a empresa. A iniciativa pode chegar a R$ 5 bilhões.

A companhia alertará no prospecto da oferta sobre o risco de a operação ser cancelada se o aval do órgão federal não vier até a data da definição do preço de venda, prevista para ocorrer na segunda semana de agosto, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Os participantes da operação consideram “prudente” alertar para este risco no documento, embora a expectativa seja de aprovação do processo pelo TCU.

O tribunal precisa dar aval sobre o bônus de outorga a ser pago pela Copel na renovação de concessões hidrelétricas, de R$ 3,7 bilhões. Parte da captação da oferta será justamente para pagar esse valor.

No dia 6 de julho, o ministro do TCU Vital do Rêgo pediu vistas durante a votação, prorrogando o prazo de análise em 30 dias.

O governo do Paraná sairá do controle da empresa ao reduzir sua participação dos atuais 31% do capital total para um patamar entre 15% e 17%. A expectativa é que a oferta seja apenas de ações ordinárias (ON, com direito a voto), que hoje possuem liquidez reduzida por estarem concentradas nas mãos do Estado.

No processo de privatização, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) vai fazer a fiscalização da venda, incluindo a definição do preço mínimo. O órgão criou um Comissão Especial para fazer o acompanhamento do processo, envolvendo todas as suas etapas.

Tribunal de Contas do Estado do Paraná vai fazer a fiscalização do processo de privatização Foto: Divulgação/ Copel

Na expectativa de ganhar as manchetes com uma privatização brilhante, bancos e o governo paranaense vinham tentando colocar a operação no mercado no fim deste mês, ainda para pegar a janela de captação antes das férias de verão no Hemisfério Norte. Essa é uma operação com potencial de gerar grande interesse de investidores estrangeiros. Já houve conversas preliminares que mostraram esse interesse, segundo fontes.

Em documento divulgado nesta terça-feira, a Copel informou que a operação deve movimentar entre R$ 4,3 bilhões e R$ 5 bilhões, e não contará com estrutura de ancoragem formal. Segundo fontes, já foi feito um mapeamento da demanda e a sinalização é que existe apetite pela ação.

A operação tem como coordenador líder o BTG Pactual, e inclui ainda Bradesco BBI, UBS BB e Itaú BBA, este último devendo atuar como agente estabilizador. A modelagem de privatização foi feita pela Banco Genial.