Copom: atividade econômica mais forte que a esperada traz dúvida sobre ritmo de queda dos juros

SÃO PAULO E BRASÍLIA - O mercado financeiro não tem dúvidas sobre mais um corte de 0,50 ponto porcentual na taxa Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que começa nesta terça-feira, 19, e termina na quarta. Mas as atenções do mercado estão focadas em descobrir por quantas reuniões o colegiado pretende manter no “piloto automático” a dose atual de corte de juros.

No último encontro, de 31 de janeiro, o Copom diminuiu os juros de 11,75% para 11,25% e manteve o forward guidance — o que significa que se comprometeu com mais dois cortes de 0,5 ponto, nas reuniões de março e maio. E, se mantiver a sinalização também no encontro desta semana, vai ter se comprometido a reduzir a taxa nessa magnitude até junho, quando a Selic chegaria a 9,75%.

O economista-chefe da G5 Partners, Luís Otávio de Souza Leal, lembra que, na última reunião, o Copom tinha à mão apenas dados de atividade relativos a dezembro, quando a economia brasileira dava sinais de estagnação. Agora, vai ter de avaliar o forte crescimento das vendas do varejo ampliado e dos serviços em janeiro, ambos acima do esperado, assim como a criação de 180 mil empregos formais, também mais do que o previsto.

“Ele entra o ano de 2024 com uma economia, pelo lado da demanda, muito mais forte do que se esperava”, explica. “Isso só reforça o cenário de que ele vai tirar o plural do forward guidance. É importante, num momento em que há várias dúvidas com relação à inflação e à atividade mais forte, você ter graus de liberdade.”

Ele diz que as surpresas de janeiro só vão indicar um cenário de atividade mais forte se forem seguidas por resultados melhores também em fevereiro. Mas pondera que o aumento da incerteza sobre o timing de redução dos juros nos Estados Unidos também recomenda mais cautela na condução da política monetária doméstica, especialmente em um momento no qual a taxa Selic já caiu mais de dois pontos porcentuais.

“O ‘forward guidance’ é uma forma de diminuir a volatilidade, para os juros não variarem muito de acordo com cada dado que muda a percepção sobre se o próximo passo é de 0,5 ou 0,25 ponto. Mas, com uma taxa de 13,75%, você tem muito mais espaço para surpresas que não vão afetar a trajetória de queda. Com 10,25%, que vai ser o juro depois de um corte de 0,5 ponto em maio, a taxa já não aguenta mais tanto desaforo”, afirma.

Para o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, os últimos dados econômicos corroboram um cenário de economia mais forte, que vai dificultar a convergência da inflação para o centro da meta, de 3%. Ele diz que o IPCA resiliente, combinado à preocupação fiscal, à expectativa de turbulências no cenário de crescimento externo e à desancoragem das expectativas, deve exigir que o BC diminua o ritmo de cortes a 0,25 ponto porcentual já em junho.

“Esses fatores não vão acelerar a inflação, mas vão tornar mais difícil para o BC jogá-la para a meta”, diz Padovani. “Isso significa diminuir o ritmo para 0,25 ponto em junho, derrubar os juros nominais de maneira mais lenta, porque, como a inflação cai de maneira mais lenta, você precisa de um juro real ainda elevado por um tempo.”

Tudo isso, segundo o analista, joga a favor da perspectiva de mudança do “forward guidance” nesta reunião. “Se ele tirar a sinalização agora, todo mundo vai entender que o risco é de mais inflação, e não de menos. Os dados econômicos já estão ajudando o BC a coordenar as expectativas, a realinhar os preços e, portanto, a poder tirar o ‘guidance’”, afirma.

Manutenção da comunicação

A economista-chefe e fundadora da Buysidebrazil, Andrea Damico, está no grupo que acredita que, neste momento, o BC tem incentivo para manter a comunicação atual, até porque uma mudança poderia causar um movimento do mercado indesejado. “Não vemos razão para o BC mudar o ritmo nem o guidance neste momento. Tem tempo (para mudar). Fazer isso agora pode gerar um ruído e comprometer o fim do ciclo. O mercado poderia começar a precificar queda de 0,25 ponto na próxima reunião. O BC poderia perder graus de liberdade.”

O entendimento de Damico foi fortalecido após o IPCA - índice de inflação oficial - de fevereiro. O indicador trouxe uma leitura mais positiva dos preços de serviços subjacentes (que exclui os itens mais voláteis), cujo comportamento vem sendo alvo de alertas do mercado e do próprio BC, conforme informado na ata do Copom de janeiro. “O último IPCA, com serviços subjacentes, deu mais confiança em um cenário mais construtivo para a inflação.”

Nesta segunda-feira, 18, uma nova informação sobre a atividade colocou mais lenha na fogueira do debate do Copom: o avanço de 0,60% do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) em janeiro. O economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, Gino Olivares, reforça, porém, que o melhor desempenho do crescimento econômico não está gerando aumento das projeções de inflação. “Ao contrário, as revisões de inflação têm sido para baixo. A atividade será um problema para o BC quando colocar empecilhos para alcançar a meta. Desde a última reunião, não parece ser o caso.”

Ciclo de cortes

Pesquisa feita pelo Estadão/Broadcast aponta uma unanimidade - todas as 55 instituições consultadas esperam o quinto corte seguido de 0,50 ponto porcentual da Selic no Copom desta semana, de 11,25% para 10,75% ao ano. Além disso, 80% das casas (44) ainda aguardam mais duas quedas do mesmo tamanho nos encontros de maio e junho. Outras 11 preveem alteração no ritmo de cortes na reunião de junho: dez (18%) para 0,25 ponto e uma para 0,75 ponto.

Com a baixa esperada da Selic nesta quarta-feira, o afrouxamento monetário chegaria a 3 pontos porcentuais - de 13,75% -, mais da metade do caminho previsto pelo Boletim Focus, que projeta juro de 8,5% no fim do ciclo.