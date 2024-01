Copom deve cortar juro em 0,5 ponto e pode contar com câmbio para recolocar inflação no rumo da meta

No mês passado, o Copom cortou a Selic pela quarta vez consecutiva em 0,5 ponto porcentual, para 11,75% ao ano. O colegiado pregou cautela e manteve a sinalização de que o ritmo de corte de 0,5 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para as próximas reuniões - no plural. De acordo com levantamento do Projeções Broadcast, a realização de ao menos três novos cortes de 0,5 ponto da taxa Selic, nas reuniões de janeiro a maio, é o cenário base de 56 das 60 casas (93%) consultadas. A decisão da reunião deste mês será divulgada no final da tarde desta quarta-feira, 31.

O economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, destaca que o ambiente externo - que o BC tinha sinalizado como “menos adverso” em dezembro - piorou um pouco. Ele lembra que as apostas do mercado por um corte de juros nos Estados Unidos já em março têm se dividido com expectativas por um começo de ciclo mais tardio, em maio ou junho.

“Houve uma certa euforia do mercado em dezembro que foi revertida, pelo menos no Brasil, com alguma correção. As bolsas americanas seguem em relativa euforia nos últimos dias, nas máximas históricas, mas o cenário de juros ficou um pouco mais adverso”, ressalta.