A Booyoung, uma empresa de construção sediada em Seul, na Coreia do Sul, anunciou na segunda-feira, 5, que fornecerá aos funcionários ₩ 100 milhões (cerca de R$ 374.277) por nascimento de filhos para ajudar a impulsionar a taxa de natalidade no país. As informações são da agência Yonhap.

O programa de incentivo não é novo. Desde janeiro de 2021, a Booyoung afirma que já entregou ₩ 7 bilhões (cerca de R$ 26,2 milhões) a 70 funcionários que tiveram um filho ou mais.

PUBLICIDADE A empresa também irá ampliar o programa de incentivo e planeja fornecer ₩ 300 milhões (R$ 1,12 milhão) em dinheiro ou em aluguel de apartamento no caso de um terceiro filho de funcionários da Booyoung, afirmou. De acordo com a agência de notícias, essa é a primeira vez que uma empresa sul-coreana concede um incentivo de fertilidade tão alto em dinheiro aos seus trabalhadores.

“Com o atual ritmo de declínio da taxa de natalidade, espera-se que o país corra o risco de extinção daqui a 20 anos. A empresa adotou os incentivos ‘sem precedentes’ para as famílias dos funcionários para ajudar a aliviar seus encargos financeiros e dificuldades em conciliar trabalho e vida”, disse o presidente do grupo, Lee Joong-keun.

A taxa de fertilidade da Coreia do Sul atingiu uma baixa recorde de 0,78 em 2022. Segundo a agência de notícias, o número foi muito menor do que o nível de reposição de 2,1 filhos que manteria a população da Coreia do Sul estável no nível de 50 milhões.