Corte de gastos: Haddad diz que pacote será ‘expressivo’ e que anúncio sai quando Lula autorizar

Haddad disse que a equipe do Ministério da Defesa, liderado pelo ministro José Múcio, já está em reuniões com a secretaria do Tesouro para discutir ideias dentro do pacote de controle de gastos do governo, considerando o cronograma estabelecido pelo presidente Lula Segundo ele, haverá uma avaliação sobre se será possível incluir mais algumas medidas no conjunto do que já está pactuado com os ministérios, “em tempo hábil”.

“Nós já havíamos falado com o ministro (da Defesa). O que o ministro fez foi chamar os comandantes das tropas e apresentamos a eles os argumentos e as ideias – e eles colocaram as equipes técnicas à disposição aqui do Tesouro Nacional”, respondeu Haddad.

O ministro voltou a afirmar que o princípio geral das iniciativas é de reforçar o arcabouço fiscal, com impacto no médio prazo, pelo menos até os anos de 2028, 2029 e 2030.