Não há ‘nenhuma proposta’ de revisão da Reforma da Previdência, diz chefe da Casa Civil

BRASÍLIA – O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, dia 4, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deu aval a nenhum estudo de revisão de reformas aprovadas antes de seu mandato, sobretudo a da Previdência. Após se reunir com Lula nesta manhã, Costa afirmou que o presidente delegou à Casa Civil a tarefa de analisar, antes de chegar ao presidente, as propostas de revisão sugeridas por ministros.

Rui Costa, ministro da Casa Civil, afirmou que o presidente Lula não deu aval a nenhum estudo de revisão de reformas aprovadas antes de seu mandato Foto: Wilton Júnior/Estadão

Leia também Ministro diz que Previdência não é deficitária e que é preciso discutir ‘antirreforma’ de 2019

“Nenhuma revisão. Qualquer proposta só será encaminhada, é evidente, depois de aprovação do presidente. É quem decide. Qualquer proposta, ele vai dizer isso em reunião, passará necessariamente pela Casa Civil antes de sua análise. Não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada neste momento, seja a previdenciária ou outra. Não tem nada sendo elaborado”, disse Costa.

O titular da Casa Civil disse que Lula convocou a primeira reunião ministerial para sexta-feira às 9h30 para alinhar a equipe. As declarações não combinadas serão tratadas na conversa.

Costa desautorizou declaração do ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT). Ao tomar posse ontem, afirmou que não há déficit na previdência social e que as mudanças aprovadas no governo Jair Bolsonaro são uma ‘antirreforma’.

O ministro @CarlosLupiPDT afirmou hoje ao tomar posse que a Previdência Social não é deficitária e que é preciso rever a "antirreforma" aprovada em 2019. No @estadao pic.twitter.com/kfRoU3TWUC — Anna Carolina Papp (@annacarolpapp) January 3, 2023

Rui Costa disse que Lula deu aval para que anunciasse seu poder de análise prévia das sugestões de reforma no Palácio Planalto.

O ministro não quis responder se Lupi se precipitou ou exagerou. Segundo ele, porém, era necessário vir a público para “tranquilizar”. As declarações derrubaram a bolsa e provocaram alta na cotação do dólar, que chegou ontem ao maior valor em seis meses.

“Tudo mundo tem direito a opinião, mas nesse momento não há nenhuma proposta. As energias estão lá em cima, é um momento de posse, de alegria e de entusiasmo”, disse Costa.

Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quando questionado pelo Estadão sobre mudanças nas regras da Previdência foi taxativo: “Quem sou eu para me intrometer? Quem sou eu na fila do pão?”, disse ao falar que a decisão é de Lula. / COLABOROU DANIEL WETERMAN