Desidratação da PEC derrete juros e dólar, enquanto cenário externo afeta a Bolsa

O cenário externo ditou o ritmo da Bolsa de Valores, a B3, nesta quarta-feira, 7. O índice cedeu 1,02%, aos 109.068 pontos. Enquanto isso, o dólar e o juros foram influenciados pela desidratação da PEC da Transição no Senado e também pelo clima pré-anúncio da Selic, feita pelo Copom na noite desta quarta, em que se manteve a taxa a 13,75% ao ano.

No entanto, os investidores ainda devem manter grande atenção para os termos do comunicado do Banco Central, especialmente com relação à conjuntura externa e aos efeitos da condução do fiscal sobre a perspectiva da política monetária no Brasil, a partir do próximo ano.

Lá fora, a desaceleração de atividades na China, comprovada pelo recuo das importações e exportações do país, desencadeou uma correção em baixa das principais commodities industriais. E no caso do Ibovespa, onde o peso de ações ligadas a matérias-primas é grande, o efeito foi maximizado por projeções abaixo do esperado feitas pela Vale para 2023.

Hoje, o mercado voltou a se mostrar “apreensivo” com relação à PEC, “no sentido de aumentar um pouco mais as emendas”, trazendo “volatilidade”, diz Gabriel Meira, especialista e sócio da Valor Investimentos. “O momento é de aguardo”, acrescenta.

Aprovação da PEC da Transição é necessária para Lula poder cumprir promessas como a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

A situação nos Estados Unidos também desperta atenção. O operador da Fair Corretora, Hideaki Iha, lembra que o dia foi de queda generalizada do dólar. Ele lembra que há pressão de projeções de desaquecimento dos Estados Unidos por causa da provável extensão do aperto monetário pelo Federal Reserve.

“Já está claro que na semana que vem o Fed aumentará o juro em 50 pontos-base e que a taxa vai permanecer em nível alto por um período longo. A questão da guerra na Ucrânia e de outros conflitos geopolíticos preocupa, mas hoje veio o alívio do confinamento da covid”, afirma Iha.

Nos próximos dias, o operador da Fair diz que há chance de alguma pressão no câmbio, típica de fim de ano, além de dúvidas quanto à política econômica do terceiro governo Lula após o anúncio do ministro da Fazenda. A escolha do nome ficará para depois do dia 12, data da diplomação, como disse hoje o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.