Ibovespa inicia semana em alta de 1,02%; dólar sobe e fecha em R$ 5,06

Vindo de duas perdas, o Ibovespa sustentou ganho em torno de 1% em boa parte desta abertura de semana, com liquidez também contida desde o exterior, em meio ao prosseguimento do feriado de Páscoa nos principais mercados europeus. O dólar subiu 0,16% e fechou o dia cotado a R$ 5,06, influenciado pela aposta de alta de juros nos Estados Unidos.

Aqui, a referência da B3 subiu 1,02%, aos 101.846,64 pontos, entre mínima de 100.819,10 e máxima de 102.195,62, saindo de abertura aos 100.821,82 pontos. O giro desta segunda-feira ficou em R$ 20,3 bilhões na B3. Em abril, o Ibovespa quase zera perdas do mês (-0,03%) neste dia 10, ainda recuando 7,19% no ano.

Das últimas seis sessões, desde 31 de março, foi apenas o segundo ganho para o índice da B3. Em fechamento, a linha dos 102 mil pontos ainda não foi vista neste começo de abril, após o Ibovespa ter encerrado a sessão do último dia 30 aos 103,7 mil pontos. A faixa dos 100 aos 101 mil pontos predomina nos fechamentos desde 17 de março, tendo o Ibovespa resvalado para baixo dos seis dígitos em três ocasiões, nos encerramentos entre 23 e 27 de março.

Hoje, “com liquidez limitada, o Ibovespa teve um ‘catch up’ realinhamento de preços. Com as ações de commodities e de bancos avançando, mesmo sem a contribuição do petróleo e do minério de ferro na sessão, o índice acaba vindo junto. A sessão foi positiva também entre as ações de menor liquidez, as small caps”, o que mostra uma busca generalizada por ativos na B3 nesta abertura de semana, observa Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Dólar também subiu nesta segunda-feira Foto: José Patrício / Estadão

Assim, apesar do recuo em torno de 1% para o petróleo à tarde, Petrobras ON e PN fecharam o dia em alta, respectivamente, de 2,66% e 2,13%. Vale ON, por sua vez, subiu 1,93%, em dia de recuo de 1,83% para o minério de ferro em Dalian, na China. Entre as ações de grandes bancos, os ganhos chegaram a 1,15% (Bradesco PN) no encerramento da sessão. Na ponta do Ibovespa, destaque para 3R Petroleum (+5,65%), Alpargatas (+4,27%), Locaweb (+4,24%) e Braskem (+3,99%). No lado oposto, Hypera (-3,41%), Méliuz (-3,37%), Petz (-3,33%), Taesa (-3,14%) e Rede D’Or (-2,38%).

Continua após a publicidade

Também entre as maiores perdedoras do dia, Sabesp caiu 1,85%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou hoje que a possível privatização da Sabesp não implica venda total da participação societária do Estado, o que desanimou parte dos investidores nas ações da empresa de saneamento.

No quadro mais amplo, a semana reserva dados como o IPCA (amanhã), no Brasil, e também novas leituras sobre a inflação americana, tanto ao consumidor (CPI) como ao produtor (PPI). Nos Estados Unidos, atenção também para o início da temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre, a começar pelos números dos bancos, que entraram no foco de atenção em março após dificuldades em instituições regionais, de menor porte.

“Nesta sexta-feira, saem os primeiros balanços corporativos nos Estados Unidos, com destaque para os bancos (Morgan Chase, Wells Fargo e Citigroup). Os balanços nesta temporada serão importantes para entender qual é o estrago no sistema financeiro após os problemas de liquidez nos bancos regionais”, aponta em nota a Guide Investimentos.

Dólar

O dólar à vista iniciou a semana em leve alta no mercado de câmbio doméstico, em sintonia com a onda de fortalecimento da moeda americana no exterior. Após dados do relatório de emprego (payroll) nos EUA em março, na sexta-feira, mostrarem que o mercado de trabalho americano segue apertado, voltaram a ser majoritárias as apostas em alta de 25 pontos-base da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) em maio.

Segundo analistas, a busca pela moeda americana também é alimentada pela expectativa do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA, que sai na quarta-feira, 12, e pelo aumento das tensões políticas entre EUA e China em relacionadas a Taiwan. Ao quadro externo de baixo apetite ao risco somam-se ajustes técnicos, em meio à expectativa sobre o envio Câmara dos Deputados do texto final da nova proposta de arcabouço fiscal.





Continua após a publicidade