Ibovespa emenda sexto dia de alta, com impulso de Petrobras e bancos; dólar cai e fecha a R$ 4,93

São Paulo, 11/05/2023 - Ao ganhar fôlego à tarde e se firmar em terreno positivo na sessão, o Ibovespa conseguiu hoje igualar em extensão a sequência de abertura do ano, quando havia acumulado seis ganhos consecutivos, entre os dias 4 e 11 de janeiro. Mesmo com a cautela que ainda prevalece em Nova York, a referência da B3 acentuou ganhos à tarde, para fechar em alta de 0,75%, aos 108.256,40 pontos, entre mínima de 106.419,28 e máxima de 108.666,85 (+1,13%) na sessão, em que saiu de abertura aos 107.446,09 pontos. O dólar caiu 0,27% e fechou em R$ 4,93.

Nesta quinta-feira, a princípio o setor financeiro carregava o Ibovespa adiante (Santander +2,35%, BB ON +2,05%, Bradesco PN +1,32%). No meio da tarde, as ações da Petrobras, que oscilavam mais cedo entre pequenos ganhos e perdas, passaram a dar contribuição fundamental, com a notícia antecipada por fontes ao Broadcast de que o conselho de administração da estatal aprovou dividendos em torno de R$ 24 bilhões para o primeiro trimestre, o que animou os investidores e levou às ações da petroleira, assim como o próprio índice da B3, às máximas do dia. Mais para o fim da tarde, o relato do Broadcast foi confirmado por fato relevante da Petrobras, indicando distribuição de R$ 24,7 bilhões em dividendos e JCP (juros sobre capital próprio).

No fechamento, a alta de Petrobras ON era de 2,40% e a da PN, de 3,67%, mesmo com perdas em torno de 2% para as cotações do petróleo na sessão. Assim, a combinação de bancos e Petrobras - que anuncia hoje, além dos dividendos, o balanço trimestral após o encerramento dos negócios na B3 - foi o suficiente para anular o efeito negativo do setor metálico, afetado por dúvidas sobre a demanda chinesa em dia de leitura mais fraca sobre a inflação no país asiático, grande consumidor de commodities como petróleo e minério de ferro.

“A descompressão vista na ponta longa da curva de juros tem contribuído para a recuperação de ações de empresas com exposição à economia doméstica, como as do setor de consumo, em meio à melhora de percepção sobre o cenário macro. Esse movimento de recuperação que envolve também as ações do setor financeiro, com peso no índice, tem ajudado o Ibovespa, mesmo com a cautela em torno das commodities, em função de incerteza sobre a demanda chinesa”, observa Guilherme Paulo, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Hoje, a desaceleração da inflação ao consumidor na China e a retração do índice de preços ao produtor - mais do que se antecipava para abril - fizeram o mercado diminuir exposição em Vale devido a dúvidas quanto ao ritmo de atividade no país, em possível “esfriamento” após o entusiasmo em torno da reabertura pós-pandemia, o que acabou sendo contrabalançado pelo anúncio, no meio da tarde, sobre os dividendos da Petrobras, aponta Fernanda Bandeira, sócia e advisor da Blue3 Investimentos. “Sessão foi volátil, com grandes impactos sobre as duas principais ações brasileiras”, diz.

O dólar à vista se descolou ao longo da tarde da onda de fortalecimento da moeda americana no exterior e encerrou a sessão desta quinta-feira, 11, em baixa de 0,27%, cotado a R$ 4,9367, após ter registrado mínima a R$ 4,9316. Com as perdas de hoje, a divisa emendou o terceiro pregão seguido de queda no mercado doméstico, período em que acumulou desvalorização de 1,49%. O real brilhou ao ser a única moeda entre divisas fortes e emergentes relevantes a ganhar força frente ao dólar.

Pela manhã, a moeda americana chegou a esboçar uma alta mais firme e correu até máxima a R$ 4,9836 em sintonia com o ambiente de aversão ao risco no exterior, após leituras de inflação chinesa e americana abaixo do esperado renovarem temores de desaceleração mais forte da atividade global. Nos Estados Unidos, além do estresse com o impasse em torno do aumento do teto da dívida, o tombo de mais de 20% de papéis do banco PacWest trouxe novamente à baila dúvidas sobre a saúde do sistema financeiro.

Como pano de fundo, está a análise de que a moeda brasileira, descontada em relação a pares, seria beneficiada tanto pela revisão para cima de dados de atividade econômica doméstica quanto pela perspectiva de endurecimento da proposta de arcabouço fiscal no Congresso - uma combinação que reduz prêmios de risco embutidos em ativos locais.

“O real é a única moeda se valorizando frente ao dólar hoje e a bolsa está subindo por aqui. Claramente, temos um fator interno”, afirma o head da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, que vê “bastante espaço” para o real se apreciar, caso se confirme a expectativa de que o arcabouço fiscal tenha parâmetros mais rígidos.