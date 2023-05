Após oito altas seguidas, Ibovespa cai 0,77%; dólar sobe para R$ 4,94

São Paulo - O Ibovespa conseguiu operar em boa parte do dia acima da marca d’água, evitando então realização de lucros e estendendo a série de ganhos pelo que seria a nona sessão, sequência não vista desde o intervalo entre 14 e 26 de fevereiro de 2018. Hoje, oscilou entre mínima de 108.085,20, do fim da tarde, e máxima de 110.151,03 pontos, saindo de abertura aos 109.029,12 pontos. Na semana, o índice da B3 passa ao negativo (-0,25%) e, no mês, avança 3,60% - no ano, a perda acumulada está em 1,40%. No fim do dia, marcava nesta terça-feira baixa de 0,77%, aos 108.193,68 pontos. O dólar também inverteu o sinal das últimas negociações: após cinco dias de queda, subiu 1,12% e fechou em R$ 4,94.

Petrobras (ON +2,24%, PN +2,49%) foi a surpresa positiva da sessão entre as ações de maior peso e liquidez na B3, com a reação favorável do mercado à mudança na política de precificação dos combustíveis. Apesar da quebra de frequência em relação à referência externa, o desdobramento foi interpretado pelo lado positivo, de que contribuirá para a redução da volatilidade nos preços domésticos. “O mercado talvez estivesse se preparando para receber algo pior do que veio”, diz Rodrigo Jolig, co-CEO e diretor de investimentos da Alphatree Capital, acrescentando que, depois de uma série tão extensa de ganhos para o Ibovespa, o índice passou hoje por uma acomodação, realizando lucros.

Na ponta do índice da B3, além das duas ações de Petrobras, destaque também para Hapvida (+8,25%) - com balanço trimestral -, Rede D’Or (+6,72%) e Raízen (+3,18%). No lado oposto, Magazine Luiza (-22,83%), após balanço trimestral pior do que o esperado, com prejuízo líquido de R$ 391 milhões entre janeiro e março, à frente de BRF (-9,17%) e 3R Petroleum (-7,53%) na sessão.

“A mudança na política de preços da Petrobras já era algo dado, mas não se sabia qual seria o novo modelo a ser adotado. Já se sabia do abandono da política de paridade internacional. O que se propõe agora é que a Petrobras seja competitiva, mas, ao mesmo tempo, que os preços sejam bons para os compradores, os refinadores e distribuidores de combustíveis. A queda para os preços pode não ser tão relevante, porque não há um abandono do preço externo, mas sim uma abordagem mais subjetiva, que pretende ser criteriosa para a formação de preços ainda que sem frequência específica, evitando altas repentinas como no início da guerra Rússia-Ucrânia”, diz Paulo Luives, economista da Valor Investimentos.

Dólar voltou a se fortalecer perante o real nesta terça-feira Foto: José Patrício / Estadão

“Há espaço no preço do petróleo que favorece esse corte de preços dos combustíveis no Brasil, em conjunto com a apreciação do real, da taxa de câmbio, nessas últimas semanas. Mas a nova regra para os preços da Petrobras precisa ser melhor compreendida, especialmente em contexto de eventual forte depreciação do câmbio ou de repique nos preços do petróleo no mercado internacional”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, referindo-se à possibilidade, em conjunturas externas menos propícias, de “internalização de prejuízos”, prejudicando a saúde financeira da Petrobras.

Dólar

Após uma sequência de cinco pregões consecutivos de queda, em que acumulou desvalorização de 2,46% e rompeu o piso de R$ 4,90, o dólar encerrou a sessão desta terça-feira, 16, em alta de 1,12%, cotado a R$ 4,9428, com máxima a R$ 4,9542 no início da tarde. Operadores atribuem o tropeço do real a movimentos naturais de correção e realização de lucros, em meio à onda de fortalecimento da moeda americana no exterior com indicadores positivos da economia dos EUA. Divisas emergentes e de países exportadores de commodities, incluindo pares do real como peso chileno e colombiano, também devolveram ganhos recentes sob impacto de dados abaixo do esperado de produção industrial e de vendas no varejo na China.

Por aqui, como já ventilado nos últimos dias, o texto do novo arcabouço fiscal apresentado pelo relator do projeto na Câmara, deputado Claudio Cajado (PP-BA), trouxe regras mais rígidas e gatilhos (trava de gastos) em caso de descumprimento da meta fiscal. A volta da necessidade de contingenciamentos também agradou. Analistas ouvidos pelo Broadcast ponderaram que, embora o parecer do relator seja mais duro que a proposta original do governo, representa folga para gastos no curto prazo, é muito dependente de aumento das receitas e não garante a estabilização da relação dívida líquida/PIB.

“Estamos vendo o dólar hoje se fortalecendo de forma global. No cenário doméstico, pode ter um pouco de estresse também com o arcabouço fiscal, apesar de o relator incluir gatilhos e diminuir exceções. Mas essa alta do dólar aqui parece mais um repique de curto prazo após várias quedas seguidas”, afirma o líder de renda variável da Manchester Investimentos, Marco Noernberg.

“O câmbio hoje está tendo um pouco de realização de lucros do ‘trade’ comprado em real. Esse movimento é desencadeado por dois fatores: números de atividade abaixo do esperado na China e indicadores fortes nos EUA, que levaram a curva de juros para cima outra vez lá fora, em especial o Treasury de 10 anos”, afirma o economista-chefe da Integral Group, Daniel Miraglia, para quem o mercado se equivoca ao precificar cerca de 25% de chance de mais uma alta dos juros pelo Fed. “Trabalhamos com probabilidade de 50% de alta de nova alta de juros. A crise dos bancos regionais não vai provocar desaceleração da economia americana”.