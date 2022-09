Bolsa tem novo dia de queda e dólar volta a subir, fechando a R$ 5,26

O índice Ibovespa encerrou a semana da forma em terreno negativo, registrando a quarta sessão consecutiva de baixa nesta sexta-feira, 16. No dia, o índice caiu 0,61%, para 109.280 pontos. O dólar voltou a subir e ganhou 0,38% frente ao real, fechando a R$ 5,259. Na semana, a moeda americana teve valorização de 2,17%.

A depreciação do real veio na esteira de uma busca global pela moeda americana diante da perspectiva de alta mais intensa e prolongada da taxa de juros dos Estados Unidos, após o índice de preços consumidor (CPI, na sigla em inglês) em agosto surpreender na terça-feira, 13, mostrando uma resistência maior da alta de preços no varejo americano.

A redução das expectativas de inflação para um e cinco anos revelada nesta sexta-feira, 16, com a divulgação do índice de sentimento do consumidor nos EUA, da Universidade de Michigan, trouxe alívio momentâneo, mas não conseguiu fazer o dólar trocar de sinal no mercado nacional.

Já é dado como certo que, na próxima quarta-feira, 21, o Federal Reserve, o banco central americano, vai promover, ao menos, nova elevação de 75 pontos-base (0,75 ponto porcentual) da taxa básica, hoje no patamar entre 2,25% e 2,50%. Há quem aposte em uma alta de 1 ponto porcentual.

Segundo a economista-chefe da Armor Capital, Andrea Damico, apesar de sofrer nos últimos dias com a aversão ao risco e o fortalecimento global do dólar, o real tem conseguido manter uma “performance relativa razoável” na comparação com seus pares. “Temos o diferencial de juros, de crescimento e o fato de o exportador estar trazendo mais recursos. De todo modo, a gente não consegue ficar totalmente imune ao risk-off (fuga do risco), tanto que o dólar se aproximou de R$ 5,30″.

Investidores da Bolsa na defensiva

O cenário atual de dificuldades no exterior, que se conjuga a outros fatores de risco no horizonte imediato, como a crise de energia na Europa às vésperas do outono e a desaceleração da economia chinesa, mantém os investidores na defensiva neste início de segunda quinzena de setembro, após a retomada do Ibovespa de julho para agosto.

Com a queda desta sexta-feira, a referência da B3 oscila para o vermelho em setembro (-0,22% no mês), depois de acumular baixa de 2,69% ao longo de quatro dias. Na semana anterior, o índice havia avançado 1,30%.

Nesta última sessão da semana, as perdas na B3 voltaram a se espalhar pelos segmentos de maior liquidez e peso no índice, com destaque para o setor financeiro, em que os grandes bancos, como Bradesco PN (-1,14%) e BB (ON -1,13%), recuaram. Dia negativo também para Petrobras (ON -0,55%, PN -0,90%).

Na ponta negativa do Ibovespa, destaque nesta sexta-feira para Natura (-10,47%), Cogna (-9,22%) e Yduqs (-5,52%). No lado oposto, BB Seguridade (+4,02%), Fleury (+2,97%), Magazine Luiza (+2,76%) e Carrefour Brasil (+2,60%).