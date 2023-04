Dólar interrompe sequência de quedas, sobe 0,45% e fecha a R$ 4,93; Bolsa cai 0,25%

São Paulo, 17/04/2023 - Após a queda de 2,83% na semana passada, quando fechou abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde junho de 2022, o dólar à vista encerrou a sessão desta segunda-feira, 17, em alta de 0,45%, cotado a R$ 4,9372, com máxima a R$ 4,9563. Na abertura dos negócios, a divisa até chegou a operar pontualmente em baixa, flertando com o rompimento de R$ 4,90 ao registrar mínima a R$ 4,9008. Já a Bolsa de Valores, em um dia tranquilo, recuou 0,25%, para 106.015,67 pontos.

Segundo operadores, investidores apoiaram-se na alta da moeda americana lá fora para promover ajustes e realizar lucros no mercado doméstico de câmbio, em ambiente de liquidez reduzida. Principal termômetro do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para maio movimentou menos de US$ 10 bilhões. Analistas observam que forte rodada de apreciação do real de fins de março para cá foi induzida, em parte, por forte desmonte de hedge cambial por parte de estrangeiro no mercado de derivativos.

Indicadores de atividade nos EUA acima do esperado levaram a aumento das chances de nova alta de 25 pontos-base na taxa de juros americana no encontro de política monetária do Federal Reserve em maio. Também houve certa moderação nas apostas em corte dos FedFunds ao longo do segundo semestre. O índice Empire State de atividade industrial no Estado de Nova York avançou de -24,6 em março a 10,8 em abril, na máxima desde julho de 2022 e bem acima da previsão de -15,0 dos analistas.

Por aqui, houve certo desconforto com o adiamento para amanhã da entrega do texto da proposta do novo arcabouço fiscal à Câmara dos Deputados, inicialmente prevista para hoje pelo ministério da Casa Civil. O motivo alegado foi a ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que está em São Paulo. As expectativas dos agentes giram em torno da confirmação de que o texto trará amarras para uso de receitas extraordinárias em investimentos públicos.

“Temos hoje um ajuste do dólar para cima com exterior e importadores aproveitando a queda recente para fazer algumas compras”, afirma o analista de câmbio da corretora Ourominas, Elson Gusmão, ressaltando que a liquidez é bastante reduzida. “O mercado está em compasso de espera para ver como o novo arcabouço será recebido no Congresso. Se for positivo, na minha opinião o dólar vem para baixo de R$ 4,85″.

À tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a proposta de lei complementar da nova regra fiscal está na Casa Civil e pronta para ser entregue ao Congresso amanhã, 18. “É o mesmo texto apresentado, tem uns detalhezinhos legais”, disse.

Continua após a publicidade

A Secretária de Comércio Exterior (Secex) informou hoje à tarde que a balança comercial registrou superávit de US$ 2,204 bilhões na segunda semana de abril. O saldo acumulado no mês chegou a US$ 5,067 bilhões. Em março, houve superávit de US$ 10,96 bilhões, o maior valor para todos os meses desde o início série histórica da balança comercial, em 1989. No ano, o saldo é positivo em US$ 20,911 bilhões.

“É fácil descartar o superávit comercial do Brasil e apontar outras coisas que não são perfeitas. Mas não há nada de ‘normal’ no superávit de março, que é enorme em relação ao mesmo mês dos anos anteriores. O status do Brasil como exportador de commodities o coloca em um ponto de destaque global”, afirma hoje, no Twitter, o economista-chefe do Instituto Finanças internacionais (IIF), Robin Brooks, que reafirma seu preço justo de R$ 4,50 para a taxa de câmbio.

Bolsa de Valores

Nesta abertura de semana com poucos catalisadores, o Ibovespa se acomodou um pouco acima dos 106 mil pontos, em leve ajuste negativo pelo terceiro dia, mas conseguiu ao fim manter-se na mesma linha pelo quinto fechamento seguido. No encerramento, o recuo desta segunda-feira ficou em 0,25%, aos 106.015,67 pontos, com giro financeiro a R$ 19,9 bilhões. No mês, o Ibovespa sobe 4,06%, após ter acumulado ganho de 5,41% na semana passada, no que foi seu maior avanço em 2023 - no ano, o índice ainda cede 3,39%.

“O Ibovespa teve alta forte ao longo da semana passada e hoje se manteve em leve realização de lucros. Destaque para a correção em 3R Petroleum que anunciou, ainda no domingo, e divulgou fato relevante hoje de manhã sobre a intenção de captar de R$ 600 a 900 milhões, em aumento de capital privado, direcionado primeiro aos acionistas. Definiu preço da ação a R$ 24,45, sendo que na sexta tinha fechado a R$ 32,87, um desconto de 25,60% em relação à cotação daquele dia. Hoje, então, já abriu com um baita ‘gap’”, diz Marco Monteiro, analista da CM Capital, mencionando também força vendedora na sessão em ações de peso, como Vale (ON -1,19%) e as do setor financeiro, como Santander (Unit -0,83%).

Com agenda mais fraca nesta abertura de semana, após o entusiasmo na semana passada em torno de leituras sobre a inflação no Brasil e nos Estados Unidos, os investidores contaram, pela manhã, com o IBC-Br de janeiro, “um dado bem defasado, mas que veio acima do esperado para o mês”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, acrescentando que a passagem do primeiro para o segundo trimestre, pelo que se tem de informação disponível até o momento, sugere desaceleração da atividade econômica.

O adiamento, de hoje para amanhã, do encaminhamento do texto do arcabouço fiscal contribuiu para a “parcimônia” dos investidores nesta segunda-feira, com efeito sobre a curva de juros, em dia também de “leve abertura” para os rendimentos dos Treasuries lá fora, observa a economista da Veedha - uma combinação de movimentos nos juros futuros que contribuiu para a realização moderada na Bolsa neste começo de semana mais curta, com o feriado de sexta-feira no Brasil.