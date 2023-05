Ibovespa sobe 1,17% e fica perto de zerar perdas no ano; dólar fecha a R$ 4,93

São Paulo - Em sessão positiva também em Nova York, onde os ganhos chegaram a 1,28% (Nasdaq) no fechamento do dia, o Ibovespa retomou a trajetória que havia sido interrompida ontem por moderada realização de lucros, vindo então de oito avanços seguidos. Hoje, a referência da B3 oscilou entre 108.188,17 e 109.773,75 pontos, saindo de abertura aos 108.194,11 pontos. Ao fim, mostrava alta de 1,17%, aos 109.459,95 pontos. Na semana, o índice volta a subir (+0,92%), elevando os ganhos do mês a 4,81% - no ano, ainda perde 0,25%. O dólar teve queda de 0,17% e fechou cotado em R$ 4,93.

“Diferentemente de ontem, hoje a Petrobras recuou com os investidores avaliando, com cuidado, a proposta para a política de preços. Algumas casas chamam atenção para possíveis riscos quanto a eventuais prejuízos com a variação dos preços do petróleo. Por outro lado, as aéreas subiram bem: o cenário é de inflação em queda e com o governo atuando para que os preços dos combustíveis caiam, combinação perfeita para o setor”, diz Judah Nunes, especialista da Blue3 Investimentos.

Em outra frente, a perspectiva externa é amparada por alguns sinais de que os Estados Unidos estejam mais próximos a uma solução do impasse sobre o teto da dívida pública americana. Hoje, o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, disse estar “mais otimista” de que um acordo venha até o fim da semana.

Na B3, além de Vale e do setor metálico, destaque também na sessão para o “movimento comprador” nas ações de varejo, com a leitura acima do esperado para as vendas do setor em março, divulgada pela manhã, observa Stefany Oliveira, head de análise de trade na Toro Investimentos.

Dólar caiu ante o real nesta quarta Foto: JF DIORIO / ESTADÃO

Para seguir adiante, contudo, a tendência é de que o Ibovespa espere por novos sinais de acomodação da inflação, bem como por números de atividade e resultados das empresas, que se coadunem com a expectativa propícia a que os juros, de fato, sejam reduzidos no segundo semestre. “Nos Estados Unidos, embora permaneçam dúvidas quanto ao momento em que os juros começarão a ser cortados por lá, há também acomodação da inflação e a percepção, agora, de que o Federal Reserve conduzirá a um ‘soft landing’, sem recessão”, aponta João Piccioni, analista da Empiricus Research.

Dólar

Após ensaiar pela manhã dar continuidade ao movimento de alta de ontem e correr até a máxima de R$ 4,9715 (+0,58%), o dólar se firmou em baixa ao longo da tarde, em meio ao aumento do apetite ao risco no exterior diante de sinais de resolução do impasse em torno do teto da dívida dos EUA. Depois de descer até mínima a R$ 4,9240, o dólar encerrou a sessão cotado a R$ 4,9345, em queda de 0,17%, levando as perdas em maio a 1,06%.

Segundo operadores, passado o movimento mais forte de realização de lucros observado ontem, quando o dólar subiu 1,12% e interrompeu sequência de cinco pregões de baixa, investidores mostraram pouca disposição por formação de posições mais fortes.

“Tivemos uma realização de lucros ontem após a queda forte dos dias anteriores, com a expectativa do arcabouço fiscal, mas hoje o dólar variou muito pouco. Eu ainda vejo um viés de baixa para a moeda, mas nada muito relevante”, afirma o diretor-executivo de câmbio do Banco BS2, Carlos Eduardo Andrade Jr.

“As bolsas lá fora tiveram um alívio hoje com essa questão do teto da dívida. Saindo isso da frente, o apetite global ao risco deve voltar. Acredito que o real tem espaço para se apreciar mais”, afirma Rodrigo Jolig, CIO da Alphatree Capital.

O avanço nas vendas do varejo ratifica a leitura de que a economia brasileira não desacelera no ritmo previsto pela maioria dos analistas, sugerindo espaço menor para arrefecimento da inflação. Isso alimenta, em tese, as expectativas de que uma redução da taxa Selic, hoje em 13,75%, virá mais para o fim do terceiro trimestre - o que garante taxa de juros real muito atraente aos investidores estrangeiros por mais alguns meses

O BC informou hoje que o fluxo cambial em maio (até o dia 12) é negativo em US$ 881 milhões, resultado de entrada líquida de US$ 1,582 bilhão pelo comércio exterior e saídas líquidas de US$ 2,463 bilhões pela conta financeira. No ano (até 12 de maio), o fluxo cambial total é positivo em US$ 12,436 bilhões.

“Temos visto um fluxo exportador muito grande com a sazonalidade da safra. O agronegócio está gerando uma pressão vendedora no câmbio. E ainda temos fechamentos de operações de câmbio atrasados”, afirma o diretor-executivo de câmbio do Banco BS2.