Ibovespa acompanha Nova York e cai 0,26%, aos 109,9 mil pontos; dólar fica estável

O Ibovespa piorou à tarde e não conseguiu reter a linha dos 111 mil pontos - vista no intradia pela terceira sessão seguida -, tendo lutado em parte do dia contra o sinal externo, negativo, mirando nos melhores momentos o maior nível de encerramento desde 1º de fevereiro, então aos 112 mil. Hoje, o índice acompanhou Nova York nas mínimas do dia no meio da tarde, e fechou em baixa de 0,26%, aos 109.928,53 pontos. O dólar ficou praticamente estável, com uma variação de 0,05%, cotado a R$ 4,97.

Entre as ações de maior peso e liquidez, as da Petrobras (ON +2,08%, PN +2,46%) e dos grandes bancos (BB ON +2,35%, Bradesco PN +0,82%) foram o contraponto ao efeito de Vale (ON -2,26%) na sessão, refletindo queda de quase 3% do minério na China (Dalian), no limiar de US$ 100 por tonelada, em meio a dúvidas sobre a demanda.

Na ponta do índice, destaque para Suzano (+1,51%), além de Banco do Brasil e das duas ações da Petrobras, que lideraram os ganhos no fechamento. No canto oposto, BRF (-4,91%), com o “estado de emergência zoossanitária” em todo o território nacional por 180 dias, por gripe aviária, o que afetou também as ações de outros frigoríficos, como Marfrig (-5,18%), maior queda na sessão. Destaque também na ponta perdedora para CVC (-5,00%), Usiminas (-4,46%) e Magazine Luiza (-3,68%).

Dólar teve pequena variação nesta terça Foto: JF DIORIO / ESTADÃO

O bom desempenho de Petrobras decorreu do avanço acima de 1% para os preços da commodity, com declarações do ministro de Energia da Arábia Saudita. De acordo com a Reuters, o ministro saudita, Abdulaziz bin Salman, endureceu nesta terça-feira o tom contra os vendedores a descoberto no mercado de petróleo, e os aconselhou a ficarem atentos, poucos dias antes da reunião da Opep+.

Os vendedores a descoberto são investidores que apostam na queda dos preços do petróleo e, portanto, quando um movimento inesperado da Opep+ para cortar a produção causa um rali, são forçados a fechar posições com prejuízo. Os membros do cartel do petróleo devem se reunir em 4 de junho em Viena, Áustria.

De forma geral, “o sentimento externo continua negativo com a demora para definição do aumento do teto da dívida americana, e hoje também com índices de atividade mais fracos (PMI) na zona do euro - exceção positiva para o Japão, onde não chegou a fazer preço, na Ásia”, diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

“Aqui, existe uma percepção mais favorável sobre o fiscal, com a expectativa de que o arcabouço avance com celeridade, sem grandes transformações no texto. Passando o arcabouço, a expectativa se volta para a reforma tributária, e para uma agenda que possa melhorar o segundo semestre”, acrescenta o analista, observando que a recente moderação na curva de juros doméstica contribuiu para o apetite por ações na B3.

Dólar

Após trocas de sinal ao longo do dia, o dólar à vista encerrou a sessão desta terça-feira em alta de 0,05%, cotado a R$ 4,9722. Apesar da instabilidade, a divisa oscilou apenas cerca de quatro centavos entre a máxima (R$ 4,9938) e a mínima (R$ 4,9510). O vaivém das cotações ao foi atribuído por operadores a um jogo de forças opostas que influenciaram a formação da taxa de câmbio.

Lá fora, a moeda americana ganhou força na comparação com pares e a maioria das divisas emergentes, em meio a dados fracos na Europa e ao ambiente de cautela diante das negociações para ampliação do teto da dívida americana. No front interno, a perspectiva de uma aprovação célere da proposta de novo arcabouço fiscal, talvez com regras mais duras, e relatos de fluxo davam certo suporte ao real, que operou descolado do exterior em boa parte da tarde.

No dia seguinte ao encontro entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, representantes dos dois lados voltaram a se reunir para tentar avançar nas negociações sobre o teto da dívida. McCarthy teria informado a correligionários que a Casa Branca e a oposição ainda não estão “nem perto” de um acordo. Republicanos também questionam a estimativa da secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, de que o país pode ficar sem recursos para honrar obrigações financeiras já em 1º de junho se não houver resolução para o caso.

À tarde, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que Biden e McCarthy concordaram que um acordo tem de ser fechado antes do prazo estipulado pelo Tesouro americano. Ela ressaltou, porém, que não é possível fornecer uma data para resolução do impasse, que pode ocorrer ainda hoje.

“O dólar segue forte no exterior com essa indefinição sobre o teto da dívida e as expectativas para a política monetária americana. Dirigentes do Fed Federal Reserve estão endossando a necessidade de uma postura dura por conta da inflação ainda alta”, afirma o diretor de produtos de câmbio da Venice Investimentos, André Rolha, que vê o real com uma boa performance. “De três dias para cá, estamos com desempenho melhor que dos nossos pares. O mercado está comprando a ideia de que o arcabouço caminha para ser aprovado rapidamente e com mais restrições”.