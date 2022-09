Dólar sobe a R$ 5,25 e Bovespa fecha o dia em baixa em meio de cautela global

A cautela em torno da economia global se impôs ao câmbio e à Bolsa nesta sexta-feira, 23. O Ibovespa fechou em baixa de 2,06%, aos 111.716 pontos e o dólar em alta de 2,62%, para R$ 5,25.

Os sinais de piora da economia europeia, atestada por leitura decepcionante indicadores econômicos, e a perspectiva de aperto monetário mais intenso e forte nos Estados Unidos, dado o tom duro do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) no combate à inflação, provocou uma corrida global à moeda norte americana e deprimiu preços de commodities.

Foto: Werther Santana/Estadão

“O real vinha se segurando bem nos últimos dias, com desempenho bom frente a uma cesta de moedas. Mas hoje, com as bolsas apanhando, queda das commodities e busca pela moeda americana, não resistiu”, afirma Rodrigo Jolig, da Alphatree Capital.

Na Bolsa, o Ibovespa fechou em baixa de 2,06%, aos 111.716 pontos, após ter encerrado o dia anterior em alta de 1,91%, aos 114 mil pontos, maior nível desde abril. Ainda assim, a referência da B3 teve ganho de 2,23% na semana, após perda de 2,69% na anterior. No mês, sobe 2% e, no ano, 6,58%.

A cautela quanto ao ritmo de atividade nas maiores economias pressionou o petróleo, afetando diretamente o desempenho do Ibovespa, com perdas superiores a 6% tanto para Petrobras ON (-7,06%) como para a PN (-6,26%) no fechamento.

Mesmo com avanço de 1,34% para o minério de ferro em Dalian, na China, Vale ON (-2,07%) e as siderúrgicas (CSN ON -1,16%, Usiminas PNA -2,31%) não escaparam do sinal negativo na sessão, assim como outro setor de grande peso no índice, o financeiro (Itaú PN -1,97%, Bradesco ON -2,07%).

“A interpretação de que a recessão mundial diminuirá a demanda global pelas commodities - o mesmo cenário se desenhou para minério de ferro e siderurgia, setores que caíram em média 2,5%”, aponta Gabriel Felix, especialista em renda variável da Blue3.

O petróleo WTI para novembro fechou em queda de 5,69% (US$ 4,75), a US$ 78,74 o barril, enquanto a referência global, o Brent, cedeu 4,76% (US$ 4,31), a US$ 86,15 por barril, para o mesmo mês.