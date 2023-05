Dólar fecha em R$ 5,04, o maior nível em 4 semanas; commodities puxam bolsa para baixo

São Paulo, 30/05/2023 - O dólar à vista subiu pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, 30, e se firmou acima da linha de R$ 5,00 e fechou em R$ 5,04, em dia marcado por tombo das commodities e fortalecimento da moeda americana em relação à maioria das divisas emergentes e de países exportadores de matéria-prima. Pesam sobre essas moedas a crescente perspectiva de aumento de juros Estados Unidos em junho e sinais de perda de fôlego da China. Já a Bolsa de São Paulo fechou aos 108.967,03 pontos, em baixa de 1,24%.

Ao ambiente externo desfavorável soma-se a possibilidade cada vez mais forte de início de ciclo de corte da taxa Selic, reforçada pela deflação do IGP-M de maio, divulgado pela manhã, e por declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com visão mais otimista sobre o cenário inflacionário A combinação de taxas em níveis mais altos nos EUA com cortes da Selic reduz o diferencial de juros interno e externo. Investidores ajustam posições e aproveitam para embolsar lucros com venda de moedas latino-americanas de países com juros altos e ganhos em 2023, caso do real, que hoje amargou o pior desempenho entre pares.

Tirando uma queda pontual e bem limitada na abertura, o dólar operou em terreno positivo ao longo de todo o dia. Com máxima a R$ 5,0694 (+0,60%), no início da tarde, a moeda encerrou a sessão em alta de 0,60%, cotada a R$ 5,0423 - maior valor de fechamento desde 2 de maio. No mês, a divisa acumula valorização de 1,10%, o que reduz as perdas no ano para 4,50%.

“Essa alta aqui parece um movimento normal, com avanço do dólar contra outras moedas. Commodities como trigo, milho, soja estão caindo e o petróleo perdendo bastante. Não vejo fatores internos para alta do dólar”, afirma o head da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, ressaltando que real tem “andando junto” com outras divisas nos últimos dias.

Em artigo para o Estadão/Broadcast publicado nesta terça-feira, o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, lembra que, historicamente, as duas variáveis mais importantes para o comportamento do câmbio são o diferencial de juros e os preços de commodities. Por sorte, escreve Padovani, a “direção das duas principais variáveis explicativas é mais clara hoje”.

Dia ruim das commodities e aversão ao risco no mercado externo puxou índice Ibovespa, referência da B3, para baixo Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Ele observa que a tendência é de queda do diferencial de juros, uma vez que, mesmo que o Fed não dê continuidade ao processo de alta de juros, o Banco Central deve começar a reduzir a taxa Selic no segundo semestre. “Acompanhando a alta de juros nos Estados Unidos, os preços de commodities também mostraram reversão a partir do segundo trimestre do ano passado e, com a desaceleração global em curso, dificilmente irão mudar de tendência”, afirma Padovani.

As cotações do petróleo recuaram mais de 4%, com o contrato do Brent para agosto fechando em baixa de 4,40%, a US$ 73,71 o barril, em meio a rumores de que pode haver mudança no corte de produção na reunião da Opep+ na próxima semana diante de dúvidas sobre a demanda global. Líder do cartel, a Arábia Saudita fez críticas à Rússia por não cumprir integralmente a promessa de limitar a produção.

Bolsa

Nesta penúltima sessão de maio, em que o petróleo cedeu mais de 4%, a aversão a risco desde o exterior resultou em realização de lucros um pouco mais forte na B3, em terreno negativo pelo segundo dia. Após sequência de ganhos desde o dia 4 - interrompida apenas no dia 16, e que o alçou a 110,7 mil pontos no fechamento de 19 de maio, maior nível então desde 1º de fevereiro -, o Ibovespa passou a alternar séries mais curtas, de avanços e recuos, a partir do último dia 22. Desde 22, foram cinco perdas, incluindo a de hoje, e apenas dois ganhos, em 25 e 26 de maio, quando chegou aos 110,9 mil pontos, superando a marca do último dia 19.

Assim, o Ibovespa oscilou nesta terça-feira entre mínima de 108.551,51 e máxima de 111.290,69 pontos, para fechar aos 108.967,03 pontos, em baixa de 1,24% na sessão, em que saiu de abertura aos 110.333,40 pontos. O giro não foi tão fraco quanto o de ontem, então abaixo de R$ 12 bilhões com o feriado nos Estados Unidos, mas seguiu moderado, como tem sido a tendência recente, a R$ 23,2 bilhões. Na semana, o índice da B3 cede 1,75%, mas ainda avança 4,34% no mês. Em 2023, oscila hoje para baixo, com recuo de 0,70% no ano.

Lá fora, por outro lado, os contratos futuros de petróleo aprofundaram perdas ao longo da sessão, em queda acima de 4% nos fechamentos de Nova York e Londres. As tensões emergentes entre Arábia Saudita e Rússia quanto a cortes de oferta pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) estiveram no radar nesta terça-feira. A Rússia continua a disponibilizar grandes volumes de petróleo mais barato, minando esforços sauditas para fortalecer os preços da commodity, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Petrobras ON e PN encerraram a sessão em baixa, respectivamente, de 0,94% e 1,12%, enquanto Vale ON cedeu 2,35%, com o minério abaixo de US$ 100 por tonelada na China (Dalian). O dia foi amplamente negativo para o setor metálico como um todo, com destaque para CSN (ON -3,77%, mínima do dia no fechamento, a R$ 12,00).

Na ponta perdedora do Ibovespa, além de CSN, de CSN Mineração (-2,84%) e de Usiminas (-2,88%), nomes correlacionados ao ciclo doméstico, como CVC (-3,87%) e Petz (-3,72%). No lado oposto, destaque para IRB (+4,31%), Hapvida (+4,10%), Raízen (+1,98%) e Dexco (+1,41%). Entre os grandes bancos, o dia foi majoritariamente negativo, com perdas de até 2,73% (Bradesco PN) no fechamento, à exceção de BB (ON +0,86%).