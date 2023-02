Bolsa cai com piora de ações ligadas a commodities; dólar sobe

O Ibovespa opera em queda nesta segunda-feira, 6, em meio à piora das ações ligadas a commodities, apesar da alta do petróleo e do minério de ferro. O índice reduziu o ritmo de queda, enquanto as ações da Petrobras aceleram com o petróleo subindo em torno de 1%, em recuperação no exterior. Já os papéis ligados ao minério cedem, depois de recentes ganhos, enquanto os investidores esperam a posse de Aloizio Mercadante no BNDES.

Por volta das 11h05, o Ibovespa recuava caía 0,59%, aos 107.880 pontos, enquanto o dólar à vista subia 0,56%, para R$ 5,1763. Os índices de ações do exterior também cedem, o que reforça o clima cauteloso interno.

Dólar tem alta nesta segunda-feira. Foto: Paulo Vitor/Estadão

No Brasil, o governo ainda tenta emplacar um valor maior para o mínimo. O ministro Luiz Marinho (Trabalho) disse hoje que, se houver espaço, o governo elevará o salário mínimo, agora em R$ 1.302, para R$ 1.320.

“Não há novidades no campo macroeconômico, nada relevante. O local ainda reflete as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central, aos juros e à meta de inflação. Isso é ruim, pois não vemos um discurso uniforme no governo”, avalia Enrico Cozzolino, head de análise e sócio da Levante Investimentos. No exterior, diz, há ainda os efeitos do payroll, divulgado na sexta, que veio “forte e é altista para a inflação”.