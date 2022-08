Bolsa avança 0,56% às vésperas do simpósio de Jackson Hole, e dólar fecha em R$ 5,11

Enquanto o mundo aguarda sinais sobre os juros dos Estados Unidos, o Ibovespa subiu hoje 0,56%, a 113.531,72 pontos, entre mínima de 112.768,19 e máxima de 114.156,20, saindo de abertura aos 112.897,84 pontos. Na semana, a referência da B3 ganha 1,83%, colocando a alta do mês a 10,05% e a do ano a 8,31%. O giro financeiro ficou em R$ 23,8 bilhões na sessão. Já o dólar permaneceu estável durante a sessão, sendo cotado a R$ 5,11, com ganho de 0,02%.

Mesmo com moderada realização de lucros de ações da Petrobras, que caíram pouco mais de 1% em dia de recuo para o petróleo, o desempenho das ações ordinárias da Vale (+1,94%) e dos grandes bancos (as ações ordinárias do Banco do Brasil subiram 2,38%, e as preferenciais do Itaú, 1,24%) assegurou mais um leve avanço para o Ibovespa, em semana de fluxo acomodado pela expectativa em torno de Jerome Powell, presidente do BC americano, que falará nesta sexta-feira no simpósio de Jackson Hole.

Alta do Ibovespa foi puxada pelas ações da Vale e de grandes bancos; operador acredita que ainda há como atrair mais recursos para a Bolsa Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“A Bolsa tem mostrado recuperação mesmo sem ajuda da Vale, negociada ainda abaixo de R$ 70 (no ano, as ações ordinárias ainda cedem 3,27%). Tem havido fluxo para a B3 e, com o S&P 500 no nível em que está, ainda há como atrair recursos, com os descontos que ainda se tem por aqui. Mas o Ibovespa tem estado mais lateralizado nessas últimas sessões, à espera também do que Powell dirá em Jackson Hole”, diz Ermínio Lucci, CEO da BGC Liquidez.

Câmbio

Em um dia de alternância frequente de sinais, o dólar terminou o dia praticamente estável, com o mercado em compasso de espera pelo aguardado discurso de Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole, nesta sexta. Em meio à expectativa, operadores informaram que movimentos do comércio exterior acabaram por exercer maior influência sobre as cotações, o que justificaria a instabilidade vista desde o período da manhã.

No fechamento do dia, o dólar à vista ficou em R$ 5,1121, com ganho de 0,02%. Já o Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, apresentava baixa de 0,22%.

Na mínima do dia, registrada pela manhã, o dólar chegou aos R$ 5,0869 (-0,48%). Na máxima, também no período matutino, bateu R$ 5,1429 (+0,62%). Segundo operadores, essa faixa de oscilação é formada pela atratividade do dólar quando a cotação cai abaixo de R$ 5,10 e o acionamento das ordens de venda quando a divisa supera os R$ 5,12.

Segundo Elson Gusmão, analista de câmbio da Ourominas, compras realizadas por importadores contribuíram para a maior pressão no período da tarde, mas ocorreram de maneira pontual, levando o dólar à estabilidade no fechamento. “O que predominou foi mesmo a expectativa em torno do simpósio de Jackson Hole, uma vez que amanhã a fala de Jerome Powell deverá mexer com os mercados”, afirma.