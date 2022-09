Dólar recua 1% em dia de divulgação de dados de desemprego nos Estados Unidos

Se na primeira etapa do pregão desta sexta-feira, 2, o entendimento foi de que a piora dos dados do mercado de trabalho americano poderia abrir brecha para uma decisão mais branda do Federal Reserve (Fed), à tarde Nova York se acautelou, colocando na conta a expectativa para o índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês), que sai no dia 13. O clima mais azedo, próximo ao fechamento, não chegou a alterar a trajetória de baixa do dólar no exterior, beneficiando moedas de emergentes e fortes. Por aqui, a moeda americana caiu mais de 1%, abaixo de R$ 5,20. A Bolsa, por sua vez, fechou em leve alta de 0,42%.

Houve a criação de 315 mil vagas de trabalho em agosto, acima da mediana de Projeções Broadcast (de 300 mil), mas bem abaixo de julho (revisado de 528 mil para 526 mil). Houve aumento da taxa de desemprego, de 3,5% para 3,7%, e arrefecimento do ritmo de alta do salário médio (0,31% ante expectativa de 0,40%) - dois indicadores que podem sugerir menos pressões inflacionárias à frente. Em resposta, o mercado tratou de aparar um pouco as apostas em alta de 0,75 pontos porcentuais da taxa básica americana neste mês.

Dólar caiu nesta sexta, mas ainda acumula uma alta semanal Foto: José Patrício/Estadão

Termômetro do desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY chegou a se situar abaixo dos 109,000 pontos pela manhã. No fim do dia, contudo, já reduzia as perdas e operava na casa dos 109,500 pontos. A moeda europeia se recuperou na esteira da perspectiva de que o Banco Central Europeu (BCE) tenha que ser mais agressivo no ajuste da política monetária. O índice de preços ao produtor (PPI) na zona do euro subiu 37,9 em julho (alta anual), acima do esperado (37%).

A tentativa de reação do dólar frente a pares fortes no fim do dia não abalou as moedas emergentes e de países exportadores de commodities, que seguiram em alta firme, com destaque para as três principais divisas latino-americanas (peso mexicano, chileno e real).

Por aqui, o dólar trabalhou em queda desde a abertura. No meio da tarde, chegou a romper pontualmente a linha R$ 5,16, ao registrar mínima a R$ 5,1585 (-1,52%). No fim do dia, a divisa reduziu o ritmo de queda e fechou cotada a R$ 5,1848, em baixa de 1,02%. Apesar do refresco desta sexta, o dólar encerra a semana em alta de 2,10%. No ano, as perdas são de 7,01%.

“A semana foi pesada com pressão da questão dos juros nos Estados Unidos, lockdowns na China e a questão técnica da formação da ptax de agosto. Mas os fundamentos brasileiros sustentam a perspectiva de um dólar mais baixo, na casa de R$ 5,10 ou R$ 5,15″, afirma o diretor de produtos de câmbio da Venice, Andre Rolha, ressaltando o diferencial de juros ainda elevado e o resultado expressivo do PIB no segundo trimestre. “Estamos crescendo na contramão do mundo e com a inflação sendo controlada. Não me surpreende o dólar ter beliscado R$ 5,15 hoje”.