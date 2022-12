Otimismo com PEC da Transição dá gás a ativos locais na semana, enquanto emprego pesa nos EUA

A redobrada aposta em extrateto de só dois anos e desidratação da PEC da Transição - com a possibilidade agora até de um entendimento híbrido dela com a proposta do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) - continuou dando fôlego aos ativos domésticos nesta sexta-feira. Com isso, os papéis brasileiros acumularam ganhos semanais.

O mercado também recebe melhor a cristalização do nome de Fernando Haddad como ministro da Fazenda na esperança de que ele faça um gabinete técnico de qualidade, ainda que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha dito que as indicações para a Esplanada devem ocorrer só depois de sua diplomação, em 12 de dezembro. Por fim, o descarte do nome de Gleisi Hoffmann (PT) para um ministério agrada adicionalmente.

Neste ambiente, o Ibovespa subiu aos 111.923,93 pontos, valorização diária de 0,90% e semanal de 2,70%. E o dólar à vista terminou em R$ 5,2150, queda semanal de 3,61%. No dia, contudo, houve alta de 0,34% da moeda americana, em linha com pares emergentes, pressionados pelas commodities. Vale lembrar que a liquidez local diminuiu na etapa da tarde, com as mesas de olho no terceiro jogo do Brasil na Copa do Catar.

Lá fora, o peso desta sexta-feira, 2, veio do relatório de emprego dos Estados Unidos (payroll) de novembro bem melhor que as expectativas. O dado não chegou a anular a sinalização, feita anteontem pelo presidente do Federal Reserve (Banco Central dos EUA), Jerome Powell, de que haverá redução da intensidade de alta em dezembro, mas consolidou apostas em taxa terminal na casa de 5%. Assim, os juros curtos dos Treasuries foram para cima e bolsas ficaram mistas. Entre as commodities, o petróleo teve queda hoje, pressionado pela decisão da União Europeia e do G7 de impor teto de US$ 60 ao óleo da Rússia.