Bolsa sobe influenciada pelo exterior, e dólar fecha estável

O Ibovespa andou menos do que os mercados do exterior nesta quarta-feira, 3, de Copom, após ter se descolado na terça da cautela global suscitada pela visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, à Taiwan.

Após ter subido mais de 1% ontem, o índice da B3 avançou apenas 0,40%, a 103.774,68 pontos, enquanto os ganhos em Nova York chegaram hoje a 2,59% (Nasdaq) e nos principais mercados da Europa a 1,03% (Frankfurt).

Leia também ‘BC teria abertura para reduzir juros se política fiscal fosse mais responsável’, diz Gustavo Loyola

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Continua após a publicidade

A melhora no humor externo se deu após analistas começarem a desconsiderar a probabilidade de a China voltar com uma resposta militar mesmo após a visita de Pelosi.

Além da saída de Pelosi de Taiwan, as bolsas de Nova York foram influenciadas por indicadores econômicos. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos Estados Unidos, medido pela S&P Global, recuou a 47,7 na leitura final de julho, em território de contração (abaixo de 50), enquanto o PMI de serviços caiu a 47,3 em julho, mas ficou acima da previsão de 47,0 dos analistas.

Já as encomendas à indústria cresceram 2,0% em junho ante maio, acima da previsão de alta de 1,2%. “As ações dos EUA subiram após uma dose constante de ganhos e dados econômicos impressionantes. Os dados econômicos, em geral, ficaram acima do esperado, já que a parte de serviços da economia parece estar se estabilizando e as pressões sobre os preços estão melhorando”, analisa o economista da Oanda Edward Moya.

O clima positivo se manteve ainda diante de novos comentários duros de integrantes do Federal Reserve (Fed) sobre a necessidade de alçar os juros para nível mais elevado. O presidente da distrital do Fed em St. Louis, James Bullard, disse que ainda espera ver os juros básicos do país atingir 3,75% a 4% este ano.

Já o dirigente da distrital de Richmond, Tom Barkin, demonstrou otimismo de que a inflação perderá fôlego nos Estados Unidos, mas notou que isso não deve ocorrer “de imediato”. Presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, por sua vez, ressaltou a importância para a instituição neste momento de conter a inflação. Segundo ele, mesmo com uma eventual recessão, o foco do Fed continuará a ser controlar a trajetória dos preços. Nesse quadro, ele disse é “muito improvável” um corte de juros já em 2023.

A valorização da divisa americana, por sua vez, pressionou commodities, como o petróleo, que recuou pouco mais de 3%, em sessão marcada pela indicação de maior oferta pela Opep+. Já frente ao real, o dólar à vista encerrou estável, cotado a R$ 5,2780 (-0,02%).