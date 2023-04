Em dia negativo para commodities, Ibovespa fecha em alta de 0,36%; dólar encerra a R$ 5,08

Vindo de perdas nos últimos dois fechamentos, o Ibovespa conseguiu sustentar leve alta nesta terça-feira, 4, encerrando o dia com ganho de 0,36%, aos 101.869,45 pontos, na contracorrente do sinal de Nova York. O dia foi negativo para as ações de commodities, com o minério em baixa de 2% na China (Dalian), e o petróleo acomodado na sessão, após salto de 6% para o Brent e o WTI ontem. Vale ON cedeu 2,83% e Petrobras ON e PN fecharam, respectivamente, em baixa de 1,41% e 0,90%.

Enquanto isso, o dólar à vista encerrou a sessão cotado a R$ 5,08. O dia foi negativo para a maioria das divisas emergentes, com alta de 0,22% da moeda americana ante o real.

Na siderurgia, o ajuste negativo chegou a 2,44% (Gerdau PN) no fim da sessão. O desempenho do setor de materiais, contudo, foi contrabalançado por avanço de outro segmento de peso, o financeiro, com ganhos entre as ações de grandes bancos indo a 2,26% (Bradesco PN).

O índice da B3 variou entre mínima de 101.504,82 - correspondente à abertura - e máxima de 103.055,92 na sessão. O giro financeiro foi de R$ 20,4 bilhões. Na semana, o Ibovespa fica praticamente zerado (-0,01%) e, no ano, cai 7,17%.

Na ponta do Ibovespa, destaque para Rede D’Or (+4,55%), Prio (+4,48%), Hypera (+4,04%) e TIM (+3,40%). No lado oposto, CVC (-5,37%), Via (-4,42%), 3R Petroleum (-3,54%) e Gol (-3,43%). O índice de materiais básicos caiu hoje 1,77%, enquanto o de consumo, mais correlacionado à economia doméstica, subiu 1,12% nesta terça-feira.

Dólar à vista encerrou esta terça-feira cotado a R$ 5,08 - alta de 0,22%

Dólar tem alta em dia negativo para emergentes

O dólar à vista encerrou a sessão desta terça cotado a R$ 5,0823, em alta de 0,22%, em dia negativo para a maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities. Operadores atribuem o escorregão do real a um ajuste natural com realização de lucros e retomada parcial de posições defensivas. A moeda americana caiu em seis dos últimos sete pregões, período em que acumulou desvalorização de 4,14%.

Com o adiamento do envio do texto do novo arcabouço fiscal ao Congresso para próxima semana e a expectativa pela divulgação de indicadores relevantes nos Estados Unidos nos próximos dias - cujo ápice será na próxima sexta - investidores não se animaram a assumir apostas mais contundentes. Tirando uma queda na primeira hora do pregão, quando registrou mínima a R$ 5,0522 (-0,37%), o dólar operou em alta moderada ao longo do restante do dia, com máxima a R$ 5,0998 (+0,57%) no início da tarde.

“O clima é de compasso de espera. A agenda interna esta esvaziada, uma vez que o texto do arcabouço só deve ser enviado ao Congresso na semana que vem”, afirma a economista-chefe da B. Side Investimentos, Helena Veronese. Para ela, os impactos da apresentação dos principais parâmetros da nova regra fiscal já estão refletidos nos preços dos ativos.

“A expectativa é pelo payroll de sexta-feira e pelo CPI (índice de preços ao consumidor) nos EUA na semana que vem, que serão decisivos para balizar a próxima decisão do Federal Reserve”.

Como os mercados locais estarão fechados na sexta-feira, em razão do feriado da Sexta-feira Santa, os impactos do payroll nos ativos domésticos ocorrerão apenas na segunda-feira, 10.

Ativos na B3 seguem descontados

Por diversos critérios, os ativos na B3 seguem muitos descontados. Seja pela razão Preço/Lucro a sete vezes - nível ainda semelhante ao visto na crise de 2008 -, seja quando se contrapõem os atuais preços de mercado aos respectivos preços-alvo das ações, entre outros parâmetros, observa Marco Noernberg, lider de renda variável da Manchester Investimentos.

“Há muito valor na Bolsa, mas precisa ser destravado”, acrescenta, mencionando fatores externos e domésticos. Por aqui, uma das preocupações é o novo arcabouço fiscal, ideia que ainda precisa ser “comprada” pelo mercado, não apenas sobre como a proposta será implementada, mas também quanto ao formato final em que emergirá da tramitação pelo Congresso.

Hoje, contudo, “acompanhando melhora lá fora nos rendimentos dos Treasuries após dados de emprego mais acomodados nos Estados Unidos, a ponta longa da curva de juros seguiu o sinal aqui, contribuindo para a alta do Ibovespa na sessão”, aponta Noernberg. Segundo ele, os dados oficiais sobre o mercado de trabalho americano, a serem divulgados na próxima sexta, serão muito importantes para a próxima decisão do Fed sobre a taxa de juros americana.