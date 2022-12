Temores renovados de uma ação contundente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), contra a inflação levaram a uma nova rodada de fuga do risco no exterior, respingando no cenário local. Assim, a Bolsa caiu 2,25%, aos 109.401,41 pontos, e o real se enfraqueceu 1,30% ante o dólar, que encerrou esta segunda-feira, 5, cotado a R$ 5,2829.

Dados em sua maioria mais fortes da economia dos Estados Unidos reforçam a percepção de que o Fed terá de estender o processo de aperto monetário, o que leva a apostas de juro mais alto por lá. E até mesmo a expectativa de alta de 0,50 ponto porcentual em dezembro, consolidada na semana passada, perdeu um pouco de terreno para a de 0,75 ponto porcentual.

Bolsa de Valores de São Paulo, B3

Esse processo de normalização levaria também, em um segundo momento, a uma desaceleração forte da atividade econômica, contribuindo para um temor adicional aos mercados acionários. Neste ambiente, o juro da T-note de 2 anos subiu aos 4,391%, o DXY voltou à casa de 105 pontos e as Bolsas de Nova York terminaram em queda superior a 1% - Dow Jones cedeu 1,40%, S&P 500 recuou 1,79% e Nasdaq perdeu 1,93%.

No Brasil, o comportamento dos ativos semelhantes foi espelhado. Além do real e da B3, os juros futuros subiram. Aqui, dois fatores dão gás adicional à cautela. O primeiro são as incertezas em relação à transição de governo, com a possibilidade de a PEC da Transição ser votada amanhã na CCJ do Senado, ainda com valor robusto extrateto - de R$ 198 bilhões -, e a demora na formação ministerial. O segundo é a liquidez menor, que foi minguando na etapa da tarde à medida que se aproximava do horário do jogo vitorioso do Brasil contra a Coreia do Sul, nas oitavas-de-final da Copa do Catar.