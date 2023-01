Bolsa sobe 1,23% com dados sobre emprego nos EUA, e dólar cai 2,16%

O relatório oficial sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos em dezembro trouxe alívio aos investidores em ativos de risco nesta sexta-feira, 6, em que os três índices de Nova York conseguiram sair de perda para ganho na semana de largada do novo ano, ao avançarem entre 2,13% (Dow Jones) e 2,56% (Nasdaq) na sessão. Prevaleceu ao longo da sessão o viés de que o Federal Reserve poderá ser menos rigoroso na próxima deliberação sobre os juros americanos, com ampliação da aposta de que poderá elevar a taxa de referência em apenas 0,25 ponto, e não meio ponto porcentual, de acordo com dados da CME no começo da tarde.

Aqui, o Ibovespa subiu 1,23%, aos 108.963,70 pontos, mas não conseguiu impedir perda de 0,70% no acumulado da semana. Já o dólar caiu 2,16% em relação ao real, cotado a R$ 5,2363, na maior baixa diária desde 31 de outubro (-2,54%), o primeiro pregão realizado após o segundo turno das eleições presidenciais. A combinação entre o enfraquecimento global do dólar - em um dia no qual o índice DXY operou em baixa de 1,0% - e o alívio do risco doméstico levaram a divisa americana a encerrar a semana em queda de 0,83% em relação ao real.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

No cenário doméstico, embora sem muitas novidades, a primeira reunião ministerial convocada pelo presidente Lula foi bem recebida pelo tom unificador e pacificador, no dia seguinte à ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), ter expressado publicamente, ainda que de forma conciliadora, diferenças de ponto de vista com relação ao titular da Fazenda, Fernando Haddad (PT), no momento em que o mercado segue muito atento à condução da política fiscal.

“Lula chamou convocados para, juntos, definir diretrizes”, disse, após a reunião ministerial, Rui Costa, da Casa Civil, refutando que a intenção do encontro tenha sido a de “puxão de orelha”. Segundo Costa, no momento atual, a nova gestão está “arrumando a casa” e que haverá esforço do governo para que as nomeações das equipes sejam concluídas até o fim do mês.

“Houve melhora na coordenação política após uma semana conturbada, com a posse de ministros e algumas informações desencontradas sobre o que o governo pretende fazer, ainda sem muita clareza na área econômica”, diz Bruno Mori, economista e sócio fundador da Sarfin. Ele destaca em especial declarações positivas do secretário do Tesouro, de que o gasto público deve ser controlado, e de ministros, como o da Casa Civil, de que não haverá revisões em reformas como a da Previdência. “Comentários que foram bons para a curva de juros, que devolveu as altas dos primeiros dias da semana”, acrescenta.