Ibovespa inicia a semana em alta com suporte da Petrobras; dólar sobe

Com o bom suporte proporcionado por Petrobras do meio para o fim da tarde, o Ibovespa conseguiu fechar o dia em leve alta de 0,18%, aos 108.721,58 pontos, evitando assim o menor nível de encerramento desde 5 de janeiro (107.641,32), a que parecia destinado até as 16h. A guinada nos preços do petróleo ao longo da sessão refletiu a possibilidade de restrição de oferta da commodity, depois da suspensão das operações em um oleoduto na Turquia em razão do terremoto no país.

Com a conjunção de cautela externa, ainda na esteira da forte leitura da última sexta-feira sobre a geração de vagas de trabalho nos EUA em janeiro e o efeito que poderá ter para os juros americanos, e interna, com a queda de braço do presidente Lula sobre a Selic, o Ibovespa parecia que iniciaria a semana como fechou a anterior, em baixa - no que seria a quarta perda seguida para o índice.

Enquanto isso, a deterioração das expectativas de inflação, as falas Lula sobre o nível da taxa Selic e nova rodada de fortalecimento global da moeda americana levaram o dólar a emendar o segundo pregão seguido de valorização no mercado doméstico de câmbio. Entre mínima a R$ 5,1533 e máxima a R$ 5,2132, a divisa encerrou a sessão em alta de 0,51%, cotada a R$ 5,1737.

Segundo analistas, pelo menos dois dos três pilares que sustentavam a perspectiva de que o dólar se firmasse abaixo de R$ 5,00 - barreira pontualmente rompida durante o pregão de quinta-feira, 2 -, sofreram um abalo nos últimos dias. A possibilidade apreciação maior do real vinha na esteira da aposta em enfraquecimento adicional da moeda americana no exterior, escorada na visão de um encerramento iminente do aperto monetário pelo Federal Reserve - uma tese que perdeu força após o payroll. Investidores limitam exposição a emergentes à espera do discurso do presidente do BC americano, Jerome Powell, na terça, 7.

Na sessão de hoje, o Ibovespa oscilou entre mínima de 107.415,53 e máxima de 108.743,77 (+0,20%), do fim da tarde, pouco distante da abertura aos 108.517,62. Nesta segunda-feira, o giro financeiro foi de apenas R$ 21,5 bilhões. No ano, o índice cai 0,92%, acumulando perda de 4,15% nessas quatro primeiras sessões de fevereiro, em que evitou, com a virada depois das 16h, a mais longa sequência negativa desde as cinco consecutivas entre 7 e 14 de outubro passado.

Petrobras ganha impulso

Nesta segunda-feira, o desempenho de Petrobras (ON +3,63%, PN +3,99%), que ganhou impulso à tarde com a virada do petróleo ao positivo, foi o contraponto à queda de Vale (ON-1,25%) e da siderurgia (CSN ON -2,04%, Gerdau PN -0,81%), bem como ao sinal misto, mas ao final majoritariamente positivo, dos grandes bancos (Unit do Santander Brasil +3,40%, na máxima do dia no fechamento; BB ON +0,56%, Bradesco PN -0,37%, Itaú PN +0,04%), na semana em que serão conhecidos os números trimestrais de Bradesco e Itaú, com atenção ainda para o efeito de Americanas sobre os balanços de instituições financeiras.

Na ponta ganhadora do Ibovespa nesta abertura de semana, além das duas ações de Petrobras, destaque também para UItrapar (+4,30%), Vibra (+3,90%) e Cielo (+3,44%), com BRF (-7,24%), Marfrig (-6,75%) e Qualicorp (-5,06%) no lado oposto. No mês, mesmo com a boa recuperação vista nesta segunda-feira, as ações de Petrobras ainda acumulam perdas de 2,07% (ON) e de 1,11% (PN).

Ações da Petrobras ganharam impulso à tarde com a virada do petróleo ao positivo, em contraponto à queda da Vale Foto: Ricardo Morares/Reuters - 10/09/2020

“A Bolsa está sendo negociada a 7 vezes o lucro, com preços depreciados em relação aos fundamentos. Um ‘trigger’ para a recuperação seria uma clareza maior sobre a âncora fiscal, o que ajudaria muito o BC com relação à política monetária. O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse em Davos que poderia ter novidades para abril e não agosto, o que ajudaria demais, especialmente se até abril tivermos mais sinais sobre como será esta âncora”, diz Felipe Moura, sócio e analista da Finacap In-vestimentos, observando que a melhora do Ibovespa, após uma primeira semana do ano comprometida por indicações contraditórias do governo sobre as contas públicas, volta a ser cortada por ruídos políticos, no momento em que o cenário externo ainda se mostra complexo.

Falas de Lula

Nesta segunda-feira, o presidente Lula voltou a mirar o BC ao afirmar que “não tem explicação” para o nível atual da Selic. “O problema não é de banco independente”, disse, em discurso na cerimônia de posse do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Merca-dante. “O problema é que este País tem uma cultura de juro alto”, completou Lula, que tratou da política monetária em dois momentos do discurso.

Ele citou especificamente a “carta” do Comitê de Política Monetária do BC, numa referência ao comunicado da decisão da semana passada sobre a manutenção da Selic em 13,75% ao ano, para sustentar que não haveria motivos para os juros básicos estarem nos níveis atuais.

“É só ver a ‘carta’ (sic) do Copom para ver que é uma vergonha esse aumento (sic) de juros”, afirmou Lula, que ironizou os efeitos negativos de suas críticas à política monetária e à independência do BC sobre as cotações dos ativos no mercado de capitais. “Se eu, que fui eleito, não posso falar, quem pode? O catador de materiais recicláveis?”, questionou o presidente.

“O Copom mudou o tom do comunicado, mais duro na semana passada, e amanhã tem a ata da reunião. Na sexta, a leitura sobre a geração de vagas de trabalho nos Estados Unidos foi mais do que o triplo do esperado, o que fez o mercado virar (para o negativo) depois de o Powell (presidente do Fed, Jerome Powell), suave, não ter feito na quarta-feira nenhum esforço para interromper o rali que se via em Nova York desde o começo do ano, numa tendência bem forte no Nasdaq como também no S&P 500″, diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

“O payroll da sexta-feira, e também o PMI de serviços de janeiro nos Estados Unidos, fez mudar o sinal, com pressão também nos juros dos Treasuries, além da queda nas Bolsas”, acrescenta o economista, apontando que o mercado volta a “levantar a le-bre” quanto à possível extensão do ciclo de juros altos na maior economia do mundo.

No Brasil, o boletim Focus desta semana trouxe a “oitava alta consecutiva nas expectativas do mercado para o IPCA, com queda na projeção do PIB”, observa Gabriel Matesco, especialista em renda variável da Blue3. “O mercado ainda reage negativamente a falas do presidente Lula, bem incisivas, sobre os juros altos e a independência do Banco Central”, diz Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos.