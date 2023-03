Ibovespa sobe 0,8%, com bom desempenho de aéreas; dólar vai a R$ 5,16

Vindo de perdas de 1,83% e de 3,09% nas últimas duas semanas, o Ibovespa fechou nesta segunda-feira, 6, em alta de 0,80%, aos 104.700,32 pontos, em dia de moderados ganhos na maioria das bolsas dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Aqui, a referência da B3 oscilou hoje entre mínima de 103.170,44 e máxima de 105.170,97, saindo de abertura aos 103.864,62 pontos. Enfraquecido como na sexta-feira, o giro financeiro ficou em R$ 22,3 bilhões. No mês, o Ibovespa quase zera as perdas (-0,22%), e ainda cai 4,59% no ano.

Na ponta do índice, destaque para forte desempenho das companhias aéreas Azul (+37,98%) e Gol (+23,78%), à frente de CVC (+19,29%), em dia de queda do dólar à vista - a R$ 5,16 no fechamento. “A Azul conseguiu chegar a acordo e rolar dívidas em relação a arrendamentos de aviões”, observa José Simão, sócio da Legend Investimentos. No lado oposto, destaque para os nomes da mineração e siderurgia, além de Bradespar (-1,38%).

Apesar do desempenho negativo do setor de mineração (Vale ON -3,53%) e siderurgia (CSN ON -3,84%, Gerdau PN -3,20%, Usiminas PNA -0,84%), com a fraca projeção oficial de crescimento para a China em 2023, em torno de 5%, os bancos tiveram boa recuperação na sessão, com Bradesco (ON +2,99%, PN +3,34%) à frente, o que deu suporte ao Ibovespa, ao lado de Petrobras (ON +1,48%, PN +1,01%).

“Não fosse o desempenho do setor de commodities metálicas na semana passada, o do Ibovespa teria sido ainda pior. Juros nos Estados Unidos e crescimento na China são situações dadas, estão nos preços. Precisamos fazer o dever de casa por aqui, e isso envolve um arcabouço fiscal que seja convincente e também avanço nas reformas, como a tributária, para a qual nunca houve ambiente tão favorável - consenso é difícil alcançar, mas a oposição de Estados e municípios parecia bem mais forte no passado”, diz Simão.

Dólar cai

Hoje o dólar se firmou em baixa no mercado doméstico de câmbio ao longo da tarde e encerrou a sessão em queda de 0,58%, cotado a R$ 5,1699, após ensaiar uma rodada de alta pela manhã, em meio a perdas de divisas emergentes diante da decepção com a nova meta de crescimento anunciada pela China. Houve variação de cerca de cinco centavos entre mínima (R$ 5,1622) e máxima (R$ 5,2176). Nos quatro primeiros pregões de março, a moeda americana acumula desvalorização de 1,05%.

Operadores atribuíram o desempenho do real hoje a fluxo pontual de recursos estrangeiros para a bolsa doméstica e a desmonte parcial de posições defensivas no mercado futuro de câmbio. Agentes apararam prêmios de risco embutidos na taxa de câmbio à espera do anúncio da regra fiscal que vai substituir o teto de gastos.

Continua após a publicidade

A economista Cristiane Quartaroli, do Banco Ourinvest, observa que não houve indicadores macroeconômicos que justificassem uma rodada de apreciação do real, que acabou destoando hoje das perdas da maioria das divisas emergentes. “Parece que o mercado reagiu bem às falas de Haddad sobre a perspectiva de anúncio do novo arcabouço fiscal, embora ele não tenha dado detalhes nem apresentado o plano ao Lula. Isso acabou contribuindo para a queda do dólar por aqui hoje”, afirma.

No exterior, o índice DXY teve leve recuo, em especial por conta da recuperação do euro, após nova rodada de falas duras de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE). A maioria das divisas de países emergentes e de países exportadores de commodities perderam força em relação ao dólar, com exceção do real e dois de seus pares, o peso chileno e o colombiano.

Cenário Desafiador

Pelo lado corporativo, o patamar de juros e condições mais restritas de crédito desde a crise da Americanas tornam o cenário desafiador, acrescenta. “Os ativos estão bem depreciados, mas é preciso de uma sinalização forte (para uma retomada)”, diz Simão. “As empresas estão precisando de um respiro.” Equacionar a questão fiscal é pressuposto incontornável para que o Banco Central comece a cortar juros, por critérios técnicos, não por pressão política, avaliam analistas de mercado.

Fernando Haddad afirmou que o novo arcabouço fiscal na Fazenda já está pronto e será discutido com outras áreas antes de ser apresentado para Lula Foto: Adriano Machado/Reuters

Hoje, o ministro Fernando Haddad afirmou que “fechou” o novo arcabouço fiscal na Fazenda, mas ainda não apresentou a proposta ao presidente Lula. “Vou tratar com a área econômica antes”, disse o ministro, que afirmou estar conversando com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre os nomes para a diretoria do colegiado, e tem apresentado sugestões a Lula. “O presidente Lula usará março para avaliar currículos para o BC que apresentei a ele”, disse.

O ministro também afirmou que apresentou o “desenho” do programa Desenrola a Lula. Segundo ele, o presidente autorizou que a Fazenda contrate o desenvolvimento de um sistema e somente após essa entrega é que o programa será lançado. Por meio do Desenrola, os credores oferecerão descontos para pessoas com o CPF negativado quitarem as dívidas.

Continua após a publicidade

No exterior, “investidores se preparam para uma semana cheia de dados econômicos e com dois discursos do presidente do Fed, Jerome Powell”, observa em nota a Guide Investimentos. “Powell será sabatinado no Congresso, amanhã e quarta-feira. Muito provavelmente será questionado pelo nível de taxas de juros e criticado pelo risco de gerar uma recessão”, acrescenta a casa, destacando que “qualquer sinalização sobre os passos futuros da política monetária deverá ser observada de perto”. A agenda da semana reserva também o payroll de fevereiro, na sexta-feira.