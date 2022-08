Bolsa sobe no maior nível desde junho e dólar cai 1,04%

Os ativos do mercado financeiro indicam que os investidores estão atraídos pelo risco nesta segunda-feira, 8. O dólar à vista chegou a tocar R$ 5,10 na mínima do pregão, enquanto o Ibovespa manteve a força nos 108 mil pontos. O desempenho positivo combina expectativa de fim do ciclo de alta de juros, menor temor de recessão nos Estados Unidos e aumento dos preços das commodities.

A segunda-feira foi de agenda escassa, o que contribui para a redução da volatilidade, enquanto os investidores aguardam por índices de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, além da ata da última reunião de política monetária do Banco Central e das falas dos dirigentes do BC americano.

O Ibovespa subiu 1,81%, aos 108.402,27 pontos - o maior nível desde 7 de junho. Já o dólar à vista encerrou em queda de 1,04%, cotado a R$ 5,1129.

Após a queda de mais de 8% na semana passada, os contratos futuros do petróleo subiram nesta segunda. Além do ajuste, o avanço da commodity se apoiou no dólar enfraquecido ante rivais. Dado de reservas estratégicas do petróleo no menor nível nos Estados Unidos desde 1985 também esteve no radar.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,97% (US$ 1,75), a US$ 90,76. Enquanto o do Brent para o mês seguinte subiu 1,82% (US$ 1,73), a US$ 96,65, na Intercontinental Exchange (ICE).

O petróleo oscilou na sessão, mas conseguiu terminar o dia no positivo. À espera do dado de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, na quarta-feira, o dólar caiu ante pares, o que favorece a compra de commodities para detentores de outras moedas.

Ainda, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) informou que a Reserva Estratégica de Petróleo nos EUA caiu em 5,3 milhões de barris na última semana, no nível mais baixo em 37 anos. Mantida em cavernas subterrâneas profundas nas costas do Texas e da Louisiana, a reserva já caiu mais de 130 milhões de barris desde que o governo do presidente Joe Biden iniciou as vendas.