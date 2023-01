Bolsa sobe 1,55%, e dólar cai a R$ 5,20 de olho em Brasília

A subida dos ativos domésticos ganhou tração na etapa da tarde desta terça-feira, 10, à medida que o investidor segue recebendo bem a resposta dura das instituições aos atos golpistas de domingo. A reação enfática dos Três Poderes e a ação do Executivo de “seguir em frente” com os planos econômicos subsidiam a compra do chamado “pacote Brasil”. Neste ambiente, o Ibovespa terminou o dia aos 110.816,71 pontos, ganho diário de 1,55% e de 0,99% no ano. As maiores altas foram concentradas no setor de varejo, particularmente muito descontado nas últimas semanas.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

O fluxo de recursos para ações levou o dólar a operar pontualmente na casa de R$ 5,19 no segmento à vista. Ao fim da sessão, a moeda americana marcava R$ 5,2020, queda de 1,06%, menor fechamento desde 23 de dezembro.

O efeito do câmbio foi o gatilho para mais um dia de queima de prêmios na curva de juros, com baixa ao redor de 20 pontos-base nos vértices intermediários e longos. Na ponta de curtíssimo prazo houve um leve viés de alta, com incômodo dos agentes com os dados do IPCA de mais cedo, que mostraram uma composição ruim da inflação no fim de 2022 e colocam alguma dúvida sobre o plano de voo do Banco Central para a Selic.

No exterior, o discurso protocolar do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, forneceu alívio para um dia de alta das Bolsas em Nova York. Contudo, dólar e juros subiram lá fora, com o mercado já montando posições na expectativa pela inflação medida pelo CPI dos EUA, a ser divulgada na quinta-feira. Destaque ainda para a subida do petróleo, favorecido com a reabertura da China e o incentivo do governo para impulsionar a segunda maior economia do mundo. O barril do Brent para março voltou a fechar acima dos US$ 80, importante marca psicológica abandonada na semana passada.