Desaceleração da inflação americana impulsiona Bolsas e B3 tem 7º ganho consecutivo

A desaceleração da inflação nos Estados Unidos trouxe um alívio ao mercado. Tanto as bolsas do exterior como a B3 fecharam em alta nesta quarta-feira, 10, enquanto o dólar recuou 0,87%, a R$ 5,0850.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

Leia também Mercado ‘esquece’ eleições, Bolsa se aproxima dos 110 mil pontos e dólar chega perto dos R$ 5

O Ibovespa retomou a linha dos 110 mil pontos em fechamento pela primeira vez desde 7 de junho. Apesar de ter chegado a perder parte do fôlego no meio da tarde, conseguiu também emendar o sétimo ganho diário, e desta vez sem precisar colidir com o sinal do exterior. Assim, com ganhos que chegaram a 2,89% (Nasdaq) no fechamento desta quarta-feira em Nova York, o Ibovespa se moveu ao sabor da maré externa e subiu 1,46%, aos 110.235,76 pontos.

Continua após a publicidade

A referência da B3 tem mostrado recuperação consistente em relação aos solavancos que prevaleceram a partir de meados de junho, quando perdeu no dia 17 daquele mês a linha de seis dígitos, que só viria a ser recuperada de forma sustentada no fim do mês seguinte. Das últimas 11 sessões, desde que retomou em fechamento o nível de 101 mil pontos em 27 de julho, o Ibovespa recuou apenas na de 1º de agosto - portanto, apenas uma perda em 11 sessões.

Câmbio

Após descer à mínima na marca de R$ 5,0359, recuando quase 2% na sessão matinal em um forte movimento de venda global, o dólar seguiu fraco, mas maneirando o ritmo na etapa vespertina da sessão de negócios. Ao encerrar em queda de 0,87%, a R$ 5,0850, teve a menor cotação desde o dia 15 de junho no mercado à vista.

A inflação de julho nos Estados Unidos, medida pelo CPI, aquém do consenso foi o estopim para um movimento muito rápido de redução de posições cambiais defensivas ao mesmo tempo em que o apetite por Brasil se consolidou em novo fluxo de investimento por estrangeiros.