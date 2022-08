Bolsa interrompe sequência de alta e dólar vai a R$ 5,15 com risco interno

Não deu para o Ibovespa. Após tentar o oitavo ganho seguido, fechou a sessão em baixa de 0,47%, aos 109.717,94 pontos, devolvendo o nível de 110 mil pontos, retomado na quarta pela primeira vez desde junho. As ações do Banco do Brasil, após forte balanço trimestral, e do setor minero-siderúrgico deram fôlego ao índice até o meio da tarde. Mas, ao final, a perda de ritmo em Nova York definiu o resultado.

No exterior, as bolsas de Nova York mostraram esgotamento do ânimo com a melhora do cenário de inflação - em meio a considerações sobre se o pico já ficou para trás de fato. A maioria das apostas para os juros no mercado permanece em elevação de 50 pontos-base pelo Federal Reserve em setembro. Ao fim da sessão, o Dow Jones subiu 0,08%, enquanto o S&P 500 caiu 0,07% e o Nasdaq, 0,58%.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

A Petrobras descolou dos ganhos vistos nas ações de maior liquidez na B3, após a segunda queda de preço do diesel em uma semana e apesar da alta de mais de 2% do petróleo Brent e WTI.

No mercado de câmbio, o dólar desceu à mínima cotação do dia na casa de R$ 5,06, antes e logo depois da divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, que veio bem menor que o consenso. Porém, engatou alta após as 11 horas, em dia no qual houve a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros e fechou com ganho de 1,44%, a R$ 5,1582, puxado por demanda defensiva em meio a incertezas com questões fiscais e políticas, a despeito do noticiário internacional favorável à queda global.