Ativos brasileiros têm recuperação moderada; dólar cai 1,17%

Os ativos domésticos recuperam nesta sexta-feira, 11, parte das perdas vistas no pregão anterior, deflagradas por preocupações com a condução da política fiscal no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Ibovespa sobe mais de 2%, enquanto o dólar à vista caiu 1,17% e fechou cotado a R$ 5,3337.

No caso do câmbio, operadores notam que, a despeito da forte baixa da moeda americana no exterior, houve uma pressão compradora no mercado futuro doméstico, com busca por proteção típicos de sessões que antecedem feriados prolongados.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito para o terceiro mandato; falas de Lula agitaram o mercado financeiro Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

O clima ainda é de cautela à espera do texto da PEC da Transição e de novos sinais sobre a formação da futura equipe econômica. Prevista para ser divulgada nesta sexta, a versão final da PEC, costurada pelo time de transição do governo em consultas com o Congresso, ficou para depois do feriado. Já está consolidada, contudo, a ideia de tirar definitivamente as despesas com o Bolsa Família da regra do teto de gastos.

No exterior, o cobre fechou com alta superior a 4% hoje, levando os ganhos semanais a 6%, em meio a notícias de diminuição das restrições contra a covid-19 na China. Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o cobre com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 4,14%, a US$ 3,9135 por libra-peso.

As boas notícias vindas da China levam a uma valorização expressiva de ações de siderurgia e mineração na B3. Às 16h43, o Ibovespa era negociado aos 112.736,16 pontos, em alta de 2,70%

Nos Estados Unidos, o número de poços e plataformas de petróleo em atividade no território americano subiu nove na semana, a 622, de acordo com informações da Baker Hughes, empresa que presta serviços ao setor.

