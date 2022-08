Bolsa sobe mais de 2% com exterior positivo

O Índice Bovespa pega carona na forte alta dos índices de Nova York e amplia o ritmo de alta nos negócios desta tarde, alcançando o nível dos 112 mil pontos. O destaque são as ações da Petrobras, que contabilizam altas acima de 6%. No entanto, papéis do setor financeiro e de consumo também registram altas expressivas e ajudam a empurrar o índice. O dólar segue em queda firme, confirmando o aumento do apetite por risco e a maior atratividade do mercado de ações.

Em um dia de agenda menos relevante, os investidores seguem apegados aos sinais econômicos que apontam para uma postura mais amena por parte do Federal Reserve e do Banco Central Brasileiro. Na próxima semana será divulgada a ata da mais recente reunião do Federal Reserve, de onde o mercado buscará pistas sobre os próximos passos da política monetária americana. Com dados de inflação abaixo das estimativas, o mercado local passou a apostar majoritariamente em uma elevação de 0,50 ponto porcentual nos juros americanos, e não mais em 0,75 ponto.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

Continua após a publicidade

A consultoria Capital Economics acredita que, embora a inflação global deva cair acentuadamente no próximo ano, os mercados de trabalho aquecidos e as expectativas de inflação elevadas significam que as fontes subjacentes de inflação permanecem intactas, ou seja, nem todas as pressões de preços estão diminuindo. “Há sinais crescentes de que estamos no ponto de virada da inflação global. Os preços das commodities e os custos de envio caíram, enquanto a escassez de produtos diminuiu à medida que a demanda mais fraca e menos gargalos abriram a capacidade ociosa. No entanto, os bancos centrais ainda não terão muito conforto com tudo isso”, analisa, em relatório enviado a clientes.

Às 16h13, o Ibovespa tinha 112.166,69 pontos, em alta de 2,23%. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras subiam 6,75% e 5,95%, nesta ordem. Segundo analistas, os papéis da Petrobras refletem o aumento do apetite por risco dos mercados, com ingresso de recursos ao Brasil. “É dinheiro do exterior entrando no Brasil e consequentemente puxando Petrobras”, afirma Rafael Passos, sócio da Ajax Asset. Segundo o analista, na ponta compradora de Petrobras se destacam JPMorgan, Credit Suisse e Goldman Sachs.

Em Nova York, o índice Dow Jones subia 1,03%, na máxima do dia, enquanto S&P 500 avançava 1,39% e o Nasdaq, 1,71%, ambos também no pico intraday. O dólar à vista recuava 1,77%, aos R$ 5,0669. No mercado futuro, o dólar para setembro era cotado a R$ 5,0990, em baixa de 1,73%. Na renda fixa, o contrato de DI para janeiro de 2024 tinha taxa de 12,84%, contra 12,94% do ajuste de ontem.