Ativos brasileiros têm ganho forte na semana com salto de commodities e cena política

A semana terminou com alta firme dos preços de papéis brasileiros - apesar de, nesta sexta-feira, 13, a Bolsa ter caído 0,84% em relação ao pregão anterior - com a disparada na cotação das commodities, a rápida reação aos atos golpistas e o pacote fiscal lançado pelo governo amparando os ativos locais.

Na Bolsa, não fosse a crise da Americanas jogar suspeição sobre o setor de varejo, o índice teria performance ainda melhor. Na semana, o Ibovespa ganhou 1,79%, ainda que hoje a baixa tenha sido de 0,84%, aos 110.916,08 pontos. Os pares americanos tiveram performance diária e semanal melhores: Dow Jones subiu 0,33% e 2,00%, respectivamente; S&P 500 ganhou 0,40% e 2,67%; e Nasdaq avançou 0,71% e 4,82%. A percepção de arrefecimento da inflação nos Estados Unidos, tanto por dados correntes quanto nas expectativas, apoiou a busca por risco.

Ações da Americanas se desvalorizaram após a divulgação da descoberta de um rombo bilionário nas contas da varejista, o que acabou respingando nas concorrentes diretas e no Ibovespa Foto: Mauro Pimentel/AFP

A aposta da permanência da flexibilização de medidas contra a covid-19 na China, mesmo diante do surto da doença no país, conduziu o petróleo, o cobre e o minério de ferro a altas superiores a 8%, 7% e 5%, respectivamente, em relação à sexta-feira passada. Quedas anuais menores do que o previsto das importações e das exportações chinesas sustentam ainda a visão de recuperação da atividade no gigante asiático. Os países emergentes mais estáveis são os que mais se beneficiam por tabela do crescimento chinês.

No Brasil, embora a semana tenha começado sob o temor de ruptura da ordem democrática, a resposta firme dos Três Poderes à ação de radicais deu ao investidor a percepção de solidez institucional. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também “tocou em frente” e anunciou o primeiro pacote de medidas fiscais, que, embora ousado, agradou por mostrar a gestão de Fernando Haddad na Fazenda sensível ao rombo das contas públicas.

“O Ibovespa vinha de seis altas nesse começo de ano, em bom rali, mas houve uma contaminação, ontem, do caso Americanas, inclusive em bancos. Nos Estados Unidos, a inflação tem dado sinais auspiciosos, em nível mais brando, o que favorece emergentes como o Brasil, com a reabertura da China sendo outro fator favorável. O plano do Haddad, focado em aumento de arrecadação, mas também com corte de gastos, foi bem recebido pelo mercado, embora sem euforia, mesmo com a indicação, muito otimista, de que se pretende zerar o déficit (primário)”, diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Neste ambiente, o dólar à vista fechou em R$ 5,1064, queda de 2,48% ante o dia 6, fazendo com que o real tivesse o sexto melhor desempenho entre as principais emergentes. Foi também a melhor semana desde o início de dezembro. Na sessão, depois de bastante oscilação, houve alta diária de 0,12% da moeda americana frente ao real.