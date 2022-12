Bolsa registra queda de 1,71% após confirmação de Mercadante para presidir o BNDES

A confirmação do nome do ex-ministro Aloizio Mercadante para presidir o BNDES, feita pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pouco depois das 16h desta terça-feira, 13, aprofundou as perdas do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3.

No intervalo de 26 minutos entre o anúncio de seu nome e o piso do dia, registrado às 16h32, o Ibovespa perdeu o correspondente a 1.889,80 pontos, uma queda de quase 2 mil pontos. Ao fim, a referência da B3 mostrava baixa de 1,71%, aos 103.539,67 pontos. Os índices de Nova York, na véspera de deliberação do Federal Reserve sobre juros, variavam entre alta de 0,30% (Dow Jones) e de 1,01% (Nasdaq).

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A leitura do mercado sobre o anúncio é a de que, além do risco de a política fiscal do próximo governo se tornar mais “expansionista”, há também a chance de deterioração nas políticas parafiscais, por meio de subsídios ao crédito.

O nome de Mercadante para o comando do banco tem mexido com o mercado devido a seu passado como ministro da Casa Civil no governo Dilma. Ele também é visto como um economista heterodoxo. Há um temor em relação à retomada das chamadas medidas “parafiscais” adotadas pelo banco durante a gestão Dilma, como o crédito a taxas abaixo do custo de capital e mudanças na Taxa de Longo Prazo (TLP), que o Banco Central admite ter ajudado a aumentar a potência da política monetária nos últimos anos.

“Mercadante no BNDES é sinal de ampliação de gastos parafiscais”, disse o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, para quem o governo Lula caminha para ser governo com juro neutro maior.

Essas sinalizações ocorrem no mesmo dia em que o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom, que alerta que mudanças em políticas parafiscais poderiam “reduzir a potência da política monetária”. Nesse ambiente, os juros já elevados podem demorar mais a cair, o que incentiva a fuga dos ativos de risco.

Durante o anúncio, Lula falou em tom crítico a investidores estrangeiros: “Pode vir (ao Brasil) que nós temos produtos para vender, mas não venha para comprar as nossas empresas públicas, porque elas não estão à venda”. O petista enfatizou que seu governo não prosseguirá com a política de privatizações.

Mais cedo, o anúncio de que o economista Gabriel Galípolo será o secretário-executivo da Fazenda sob o futuro ministro Fernando Haddad havia sido recebido de forma neutra pelo mercado.

“Muita expectativa e incertezas ainda com relação à PEC da Transição e a situação fiscal, sobre como as coisas vão ficar. Teve a indicação do Gabriel Galípolo, mas o que dava mais direção, à tarde (até a confirmação de Mercadante no BNDES), era mesmo a perda de fôlego em Nova York, após o entusiasmo inicial com a leitura sobre a inflação”, diz Lucas Mastromonico, operador de renda variável da B. Side Investimentos.

No câmbio, o dólar saiu de queda para alta em relação ao real e só não teve um resultado pior porque o exterior ajudou bastante, encerrando com leve alta de 0,07%, a R$ 5,3153.

A divisa dos EUA recuou ante a maioria das demais moedas, enquanto as bolsas subiram e os yields dos Treasuries recuaram. O movimento teve origem ainda pela manhã, quando o CPI mais fraco nos EUA configurou um cenário de ritmo menor de aumento de juros pelo Fed amanhã e a possibilidade de uma taxa final menor do que o precificado./COLABOROU CÍCERO COTRIM