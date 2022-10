Bolsa cai 1,95% com perspectiva de inflação americana

Nem mesmo a agenda local com IPCA, Varejo e Serviços fez o investidor de ativos brasileiros desgrudar do cenário internacional, cuja tendência de fuga de risco se impôs nesta semana. Tanto a Bolsa como o real sofreram com o noticiário pesado no âmbito da inflação nos Estados Unidos. Assim, a B3 terminou esta sexta-feira, 14, em queda de 1,95%, e o dólar acelerou 0,94% ante o real.

Ainda que as surpresas no índice ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) tenham sido interpretadas como um pico inflacionário, o mercado viu com pessimismo as expectativas para a inflação em 1 e 5 anos, divulgadas pela Universidade de Michigan. No fim das contas, os dados embasaram discursos duros de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC americano), reforçando o compromisso em reduzir os preços via aumento de juros.

A ameaça inflacionária global dominou também o encontro do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, realizado ao longo da semana em Washington. As tensões com a economia global também estiveram no radar, com dados fracos da China, tensão no Leste Europeu e apreensão no mercado de títulos do Reino Unido.

Ao fim desta sexta-feira, o índice Dow Jones tinha perda de 1,34%; o S&P 500, de 2,37%; e o Nasdaq, de 3,08%. Na semana, o primeiro subiu 1,15%, apoiado por ações do setor financeiro, mas os demais caíram 1,55% e 3,11%, respectivamente.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a outras moedas fortes, terminou o dia em 113,311 pontos, valorização diária de 0,84% e semanal de 0,46%.

O Ibovespa cedeu aos 112.072,34 pontos, queda diária de 1,95% e semanal de 3,70%. O dólar à vista subiu aos R$ 5,3227, alta de 0,94% e, ante a sexta-feira passada, de 2,11%. O cenário eleitoral foi observado, com as pesquisas mostrando liderança estreita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ante Jair Bolsonaro (PL).