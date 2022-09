Bolsa tem dia de queda e dólar sobe, fechando perto de R$ 5,24

O mercado financeiro teve um dia de alta do dólar, que se valorizou 1,18% frente ao real e fechou o dia cotado a R$ 5,239, alinhado ao movimento externo de fortalecimento da moeda americana, em especial na comparação com as divisas de países emergentes. A Bolsa brasileira, a B3, voltou a cair, com baixa de 0,54% nesta quinta-feira, 15. O índice Ibovespa fechou aos 109.953 pontos.

Dados positivos de vendas no varejo e de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA divulgados nesta quinta-feira reforçaram a aposta em um ajuste mais intenso e amplo da política monetária americana – tese que havia voltado à baila na última terça-feira, 13, com a leitura do índice de inflação ao consumidor (CPI) em agosto.

Moeda americana segue em movimento de valorização

Monitoramento do CME Group mostra que as apostas em nova alta da taxa básica americana em 75 pontos-base (0,75 ponto porcentual) pelo Federal Reserve (Fed), banco central americano, na próxima semana, dia 21, seguem amplamente majoritárias. Mas já há quem aposte em elevação de 1 ponto porcentual, uma vez que os dados de inflação mostram necessidade de ação para combater a alta nos preços.

Embora o real tenha oscilações mais agudas em momentos de estresse lá fora, a moeda brasileira apresenta um desempenho relativo melhor do que a de seus pares, observa o líder de tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt. “Temos juro real alto, o País está crescendo e as reservas cambiais são grandes. E também é difícil imaginar uma loucura na área econômica”, diz ele.

Bolsa reflete momento de cautela

Ainda refletindo a cautela que se impôs desde a última terça-feira, 13, quando os EUA divulgaram uma inflação ao consumidor acima do esperado, o Ibovespa estendeu nesta quinta-feira a série negativa pelo terceiro dia consecutivo. O fechamento aos 109.953 pontos foi o menor nível de encerramento desde 8 de setembro.

Continua após a publicidade

No Brasil, o IBC-Br, considerado indicador antecedente do PIB, foi um fator positivo, o que poderia se refletir em desempenho favorável das ações com exposição à economia doméstica, como as de consumo, o que não ocorreu. As ações da Vale e da Petrobras, dois dos papéis mais negociados, foram em direções opostas: a primeira subiu 2,01%, enquanto a segunda caiu 0,23% (ON) e 0,19 (PN).

Entre os grandes bancos, apenas o Itaú PN (+0,26%) se descolou deste terceiro dia de perdas para o Ibovespa. Na ponta negativa do índice, as piores quedas foram de Ecorodovias (-11,97%), Cosan (-4,65%), Via (-4,60%), Qualicorp (-4,29%) e Sabesp (-4,21%). No lado oposto, o de alta, figuraram Positivo (+7,24%), Embraer (+3,58%) e Marfrig (+2,56%).