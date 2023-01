Bolsa sobe 2,04% com commodities e fala de Haddad sobre reforma tributária

O Ibovespa subiu 2,04% nesta terça-feira, 17, aos 111.439,12 pontos, impulsionado pelo aumento dos preços de commodities após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) da China maior do que o esperado em 2022. O índice apagou a perda de 1,54% observada na segunda e agora acumula alta de 1,55% em 2023. Para analistas, a retomada das negociações em Nova York após o feriado, o ajuste dos papéis ligados à crise nas Americanas e as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em Davos, também contribuíram para os ganhos.

O destaque do dia ficou com as ações da Petrobras, que avançaram entre 7,04% (ordinárias) e 6,16% (preferenciais), em linha com os ganhos do petróleo na sessão. O futuro do Brent para março fechou o dia em alta de 1,73%, a US$ 85,92 o barril, enquanto o contrato do WTI para fevereiro subiu 0,40%, a US$ 80,18 o barril.

“O PIB acima do esperado na China levou a uma subida de commodities e, principalmente, do petróleo, que se reflete nas ações da Petrobras”, resume o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni.

As ações de bancos também avançaram ao longo do dia, em um movimento de recuperação após as perdas de ontem. A maior alta foi do Banco do Brasil (+5,87%), que tem baixa exposição à Americanas e ainda reflete declarações da nova presidente do banco, Tarciana Medeiros, que prometeu na noite de ontem gerar “resultados relevantes” para os acionistas. No setor, também registraram ganhos BTG Pactual (+3,26%), Itaú Unibanco (+2,07%), Santander (+0,84%) e Bradesco (+0,70% ON, +0,69% PN).

O movimento dos ativos brasileiros também foi beneficiado pelas declarações de Haddad no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Ao longo do dia, o ministro garantiu que a intenção do governo é votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre do ano, que servirá para equilibrar as contas públicas. O petista anunciou ainda que o governo brasileiro vai contar com apoio técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI) para formular a proposta de nova âncora fiscal do País, que deverá ser apresentada até abril.

“O arcabouço tributário gera uma barreira grande para a entrada de investimento de longo prazo. Então, uma reforma tributária é tudo que o mercado espera, e não só de hoje”, diz Velloni. “Ter uma fórmula para cobrir o excesso de gastos e aumentar a atração de capital produtivo anima um pouco mais o mercado.”

O operador de renda variável da Manchester Investimentos Felipe Cima acrescenta que a sessão desta terça mostrou a manutenção do interesse de investidores estrangeiros pela Bolsa brasileira, em linha com os demais mercados emergentes. Para o analista, o crescimento maior do que o esperado do PIB chinês reforça a perspectiva de preços mais altos de commodities ao longo de 2023, que renova o potencial de entrada de recursos externos nas ações do País ao longo do ano.

Câmbio

O dólar à vista encerrou cotado a R$ 5,1055, em baixa de 0,84%, o que levou a desvalorização acumulada em janeiro para 3,30%. A apreciação do real se deu em meio a uma onda de valorização de divisas emergentes e de países exportadores de commodities.

“Ontem, a liquidez estava baixa e o mercado se assustou com a notícia do aumento maior do salário mínimo, o que fez o dólar subir. Mas hoje Haddad foi feliz nas suas declarações, prometendo a nova regra fiscal para abril”, afirma o economista Bruno Mori, sócio fundador da consultoria Sarfin, ressaltando que, após os ataques golpistas de 8 de janeiro, o governo Lula parece estar em uma posição melhor para aprovar pautas no Congresso.

Como de costume de ondas de apetite por divisas emergentes, o real se sobressaiu. Entre as 30 moedas globais mais relevantes, teve desempenho inferior apenas ao do peso chileno e do rublo russo. Commodities metálicas também subiram.

O economista-chefe do Banco Fibra, Cristiano Oliveira, ressalta que indicadores coincidentes de alta frequência indicam que a recuperação da atividade chinesa já é uma realidade em janeiro. “A perspectiva é de crescimento de 5% para o PIB chinês em 2023, o que deve favorecer os preços das commodities ao longo do ano”, afirma Oliveira. “China se recuperando, Fed sinalizando fim da alta de juros e Lula com política econômica razoável são drivers para o dólar buscar a cotação de R$ 4,90.”