Bolsa e dólar sobem em dia de temor de recessão nos EUA e falas de Lula sobre salário mínimo

O dólar encerrou a sessão desta quarta-feira, 18, em alta de 1,12%, a R$ 5,1626, insuflado por receio de piora fiscal, na esteira de declarações do presidente Lula sobre salário mínimo e imposto de renda, e pelo fortalecimento da moeda americana frente a divisas emergentes diante dos temores de recessão nos EUA. Na contramão, o Ibovespa subiu 0,71%, aos 112.228,39 pontos.

O dia foi marcado por extremos da moeda americana, com oscilação de mais de 10 centavos entre a mínima (R$ 5,0668), na primeira etapa do pregão, e a máxima (R$ 5,1743), à tarde. A despeito do repique, o dólar ainda acumula baixa superior a 2% em janeiro.

Leia também Lula monta grupo para discutir salário mínimo, que fica em R$ 1.302 pelo menos até maio, diz Marinho

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

Pela manhã, o real se apreciou alinhado à onda externa de apetite ao risco que dominava os negócios. A queda de 0,5% do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) nos EUA em dezembro (ante previsão de +0,1%) reforçou as apostas em uma postura mais branda do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) na condução do aperto monetário. Também jogava a favor da moeda brasileira a valorização de commodities, com o petróleo em alta superior 2%.

Ao longo da tarde, contudo, o quadro externo se deteriorou. A moeda americana zerou baixa frente a pares fortes e se firmou em alta em relação a emergentes. As bolsas em Nova York aprofundaram as perdas e renovaram mínimas, enquanto o petróleo trocou de sinal. O contrato do Brent para março fechou em queda de 1,09%, a US$ 84,98 o barril.

Em vez do alívio com arrefecimento da inflação, falou mais alto o medo de um quadro recessivo nos EUA, dado o recuo acima do esperado das vendas no varejo e na produção industrial em dezembro. Principal falcão do BC americano, o presidente da distrital de St. Louis do Fed, James Bullard, voltou a dizer que a taxa básica tem que atingir rapidamente os 5% e projetou Fed Funds entre 5,25% e 5,5% no fim do ano.

“O mercado se animou com dados de inflação, reforçando hipótese de que o Fed não precisará subir juros depois da alta na próxima reunião. Mas a notícia de que um grande banco americano vai congelar contratações afetou as bolsas em Nova York e trouxe aversão ao risco, contaminando os mercados emergentes”, afirma a economista Cristiane Quartaroli, do Banco Ourinvest, em referência à informação de que o Bank of America (BofA) orientou executivos a frearem contratações em antecipação a uma possível retração da economia.

À virada do humor no exterior somou-se desconforto com fala de Lula após encontro com centrais sindicais para debate sobre o novo salário mínimo. Primeiro veio o anúncio da criação de um grupo de trabalho interministerial com prazo de até 90 dias para propor uma política de valorização do salário mínimo. Lula disse que o “mínimo tem que crescer conforme o PIB”. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o atual salário mínimo de R$ 1.302 valerá pelo menos até maio

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, há uma queda de braço no Planalto, com a ala política pregando um mínimo em 2023 maior do que os R$ 1.320,00 previstos no Orçamento. Argumenta-se que a despesa com reajuste mais elevado poderia ser custeada com parte do corte de R$ 50 bilhões em gastos propostos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada.

Lula foi além do debate sobre o salário mínimo e garantiu que fará mudanças no Imposto de Renda para aumentar a faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil, como prometido na campanha eleitoral. “Vamos mudar a lógica, diminuir imposto para o pobre e aumentar para o rico. Vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no Imposto de Renda”, disse o presidente.

Nas mesas de operação, comenta-se que as declarações de Lula mostram força da ala política do Planalto e dificultam a tentativa de Haddad de dar credibilidade à gestão das contas públicas. Ontem, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Haddad disse que o debate sobre o novo arcabouço fiscal será aberto em fevereiro e que a regra será apresentada, no máximo, até o fim de abril. O ministro prega o fatiamento da reforma tributária: discussão a respeito da incidência de tributos sobre consumo no primeiro semestre e apreciação do imposto de renda, incluindo lucros e dividendos, no segundo.

“As falas de Lula reverteram o otimismo do mercado e levaram o dólar para as máximas. O ceticismo quanto ao controle fiscal ainda pesa no mercado”, afirma o diretor de produtos da Venice Investimentos, André Rolha, ressaltando que o real tem se beneficiado neste início do ano do aumento dos preços de commodities, com a reabertura da China diminuindo o receio de desaceleração mais forte da economia global.

Dados do fluxo cambial divulgados à tarde pelo BC comprovaram relatos de operadores e analistas de forte retorno do apetite do estrangeiro por ativos locais. Na semana de 9 a 13 de janeiro, houve entrada líquida de US$ 1,048 bilhão pelo canal financeiro. Como saiu US$ 1,729 bilhão via comércio exterior, o saldo cambial total acabou negativo em US$ 681 milhões no período.

Bolsa

Continua após a publicidade

Enquanto a queda dos preços do petróleo pesou sobre os papéis da Petrobras, empresas ligadas a commodities metálicas tiveram desempenho positivo e ajudaram a sustentar o índice. A recuperação dos papéis de bancos, prejudicados nos últimos pregões pela crise das Americanas, também deu fôlego à Bolsa brasileira.

“Vários ativos globais pioraram principalmente depois do meio dia, refletindo também o discurso do [presidente do Fed de St. Louis, James] Bullard, que sugeriu que, se o Fed for errar, vai errar do lado de apertar demais a política monetária”, nota o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi. “Houve uma ‘azedada’ a nível global, mas as falas de Lula quanto ao salário mínimo sinalizaram maior intervenção na economia e uma nova piora na perspectiva fiscal e fizeram acelerar a tendência do exterior.”

Esse cenário enfraqueceu o Ibovespa, mas não foi suficiente para impedir que a Bolsa brasileira registrasse o segundo dia seguido de ganhos. A expectativa pela reabertura da economia chinesa manteve o vetor positivo para o minério de ferro e beneficiou as empresas relacionadas às commodities metálicas, com destaque para Vale (+1,31%), Gerdau (+3,28%), CSN (+3,16%) e Usiminas (+2,39%). O índice setorial de materiais básicos subiu 0,99%, no segundo pregão seguido de fortalecimento.

Os papéis dos bancos também mantiveram a tendência de recuperação, amparados pelo fluxo de capital estrangeiro que retornou à Bolsa brasileira após os temores com a exposição das empresas à Americanas. O índice setorial financeiro encerrou o dia em alta de 1,32%, liderado por Santander (+2,78%) e BTG Pactual (+2,21%), que garantiu na Justiça o bloqueio de R$ 1,2 bilhão em recursos da varejista.