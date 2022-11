Bolsa e dólar caem nesta sexta com incerteza de gastos extras e possível alta da Selic

Publicidade

Esta sexta-feira,18, marcou a terceira queda consecutiva do Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, nesta semana. A Bolsa encerrou o pregão com recuo de 0,76%, aos 108.870 pontos. O dólar também terminou o dia em terreno negativo, com desvalorização frente ao real de 0,50%, sendo cotado a R$ 5,37.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Leia também ‘Já ganhou a eleição? Cala a boca, vai trabalhar’, diz Guedes sobre declarações de Lula

O mau humor do mercado é resultado de incertezas diante do futuro fiscal no Brasil. Os investidores também se afastam da expectativa de nomes mais técnicos para a equipe econômica do governo eleito. Nesta tarde, ganhou força nos bastidores o nome de Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e candidato derrotado ao governo de São Paulo, para o Ministério da Fazenda.

Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, diz que o mercado acionário tem sido orientado pela PEC da Transição e por sinalizações para a economia, sob a gestão de Lula, para 2023. Ela ressalta que o estresse ganhou proporção relevante desde a semana passada.

Leia também Com PEC da Transição, Lula terá mais controle do Orçamento que Bolsonaro teve

Isso ocorreu porque, no período, houve ganhos na casa de 10% para o Ibovespa no ano, logo após a eleição, sendo reduzidos agora para a faixa de 4%, e Bolsa abaixo de 110 mil pontos, nível considerado como uma linha psicológica. “É um momento de ponderação, com a discussão sobre as contas públicas resultando em aumento dos prêmios de risco”, acrescenta.

Também refletiu nos indicadores a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre eventual reação da autoridade monetária à possível degringolada na área fiscal.

Continua após a publicidade

Guilherme Mendes, especialista em renda fixa da Blue 3, diz que a Selic pode permanecer elevada por mais tempo. “O mercado está precificando uma piora da dívida pública com essa incerteza com a política fiscal. A PEC da Transição veio com gasto acima do esperado e pode mexer com a trajetória futura da Selic, que vai permanecer em nível elevado por mais tempo”, afirma.

Segundo ele, o Brasil paga um juro real bem alto. “Mas quando se olha a relação risco e retorno, os Estados Unidos ficam mais atrativos”, afirma Mendes, ressaltando que a “cautela” e o risco fiscal impedem apostas contundentes na moeda brasileira.

Economistas do Citi acreditam que o Congresso vai aprovar a PEC da Transição, mas que deve endurecer as negociações para diminuir o tamanho da flexibilização fiscal proposta, de R$ 198 bilhões (2% do PIB). O Citi projeta que a dívida pública bruta irá aumentar de 75,8% do PIB, em 2022, para 81%, em 2023. Esse cenário assume que o governo do presidente eleito consiga aprovar um projeto que amplie os gastos públicos em R$ 150 bilhões (1,5% do PIB) em 2023, sem financiamento.