Bolsa sobe 1,83% e dólar avança a R$ 5,30 em dia de decisões no STF sobre orçamento secreto e gastos

Duas decisões vindas de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reconfiguraram o cenário em Brasília, com a classe política ainda em busca de um norte sobre como será a relação do Congresso com o Executivo a partir de agora. Nos mercados, essa falta de definição pegou também os ativos locais, com alta de 1,83% da Bolsa e de 0,28% do dólar.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

Leia também Orçamento secreto: Congresso é pego de surpresa e discute transferir verbas para emendas de comissão

Monocraticamente, o ministro Gilmar Mendes autorizou a retirada das despesas de programas sociais de renda básica (como o Bolsa Família) do teto de gastos, diminuindo a pressão de setores do Centrão contra o governo eleito para aprovar a PEC da Transição. Também numa decisão que, na prática, esvazia o poder de fogo do grupo liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o colegiado do STF declarou, por 6 votos a 5, inconstitucional o orçamento secreto.

Muitas leituras foram possíveis desses movimentos. Um grupo de agentes vê que o STF diminuiu o poder de barganha do Congresso, abrindo espaço para uma melhor governabilidade da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, que terá desafios legislativos em 2023 como a reforma tributária e um novo arcabouço fiscal. Outro pondera sobre o risco de tensionamento entre os poderes. A opção pelo descarte da PEC também é lembrada.

Na busca por aparar as perdas anuais, o Ibovespa fechou o dia aos 104.739,75 pontos, valorização de 1,83%. Agora, em 2022, o recuo é de apenas 0,08%. No piso intradia da semana passada, chegou aos 3%. Nesse ambiente ainda instável, escolhas técnicas do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram bem recebidas no câmbio. Mesmo assim, o dólar à vista fechou em R$ 5,3090 (+0,28%), descompassado do segmento futuro, que trabalhou em queda durante todo o dia.

Em Nova York, por sua vez, o sinal foi único. A perspectiva de juros mais altos por mais tempo nas principais economias, e o seu decorrente efeito de comprimir a atividade, pesou sobre os índices. Na última hora, contudo, as perdas perderam ímpeto. Dow Jones caiu 0,49%, S&P 500 recuou 0,90% e Nasdaq cedeu 1,49%.