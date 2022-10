Federal Reserve reforça rali externo, e Bolsa sobe 2,35%

A corrida para ativos de risco no exterior ganhou nova tração na hora final do pregão desta sexta-feira, 21. Com a ajuda do exterior, a Bolsa encerrou aos 119.928,79 pontos, alta de 2,35%, enquanto o dólar caiu 1,33% e encerrou cotado a R$ 5,1480 no segmento à vista.

A razão para o otimismo veio de declarações do presidente da distrital de Chicago do Federal Reserve, Charles Evans. Com poder de voto no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) no ano que vem, o dirigente destacou que a instituição precisará subir juros ainda mais e manter isso “por algum tempo”.

Operador na New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos; mercado internacional está de olho nas sinalizações do Federal Reserve

Até aí, em linha com o consenso do Fed. Só que Evans foi além e disse que a inflação deve “desacelerar significativamente em 2023″. Esse trecho de seu discurso serviu como senha para o mercado dobrar a aposta em um abrandamento do aperto monetário, o que, mais cedo, foi defendido pela presidente do Fed São Francisco, Mary Daly, com poder de voto em 2024 no Fomc.

Com apoio adicional de balanços melhores do que o esperado, o índice Dow Jones subiu 2,47% hoje e 4,89% na semana; o S&P 500 saltou, respectivamente, 2,37% e 4,74%; e o Nasdaq avançou 2,31% e 5,22%.

E o DXY, que mede a força do dólar ante outras moedas fortes, teve queda diária de 0,77% e semanal de 1,15%, também em meio a relatos de intervenção do Banco do Japão para conter o derretimento do iene.

Afora uma alta na primeira de negócios, também em linha com o exterior, o dólar trabalhou em baixa durante o restante do pregão. A onda vendedora começou sob o impacto de reportagem do “Wall Street Journal”, assinada por jornalista visto como “porta-voz” informal do Fed, de que, após uma provável elevação da taxa básica em 0,75 ponto porcentual em novembro, o BC americano deve optar por aumento de 0,50 ponto porcentual em dezembro.

Aqui no Brasil, o rali teve suporte ainda de uma aposta do mercado de acirramento da disputa eleitoral, uma vez que algumas pesquisas têm mostrado empate técnico no limite da margem de erro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

Dada a propensão desse último a debater privatizações, Petrobras foi o destaque da semana não só pelo avanço forte ante sexta-feira passada (ações ordinárias+11,87% e preferenciais+12,87%) como também pelo peso da petroleira no índice. Nesta sexta, os as ações ordinárias subiram 3,41% e os preferenciais, 3,43%. O Ibovespa encerrou com ganho semanal de 7,01%.

Na semana pré-Copom, as taxas caíram em bloco, mas como os vértices longos caíram mais, houve desinclinação.